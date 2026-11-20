Трансляция с конференции об информационной безопасности в Казахстане.

20 ноября в Алматы проходит конференция PROFIT Seciruty Day 2026, где обсуждается тема информационной безопасности, предотвращения киберугроз и защиты ИТ-систем в Казахстане.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

8:30 — Регистрация, приветственный кофе.

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Развитие кибербезопасности в Казахстане: роль государства и регулятора. Искандер Тажибеков, заместитель председателя Комитета по информационной безопасности МИИЦР РК.

9:50 — Информационная безопасность сегодня. Панельная дискуссия.

10:50 — Атаки на скорости ИИ: как защищаться, когда ИИ есть у всех. Александр Коган, старший менеджер по работе с клиентами в регионе, Cloudflare.

11:10 — qGateway: чего не хватает вашему корпоративному ИИ. Артем Прима, Developer advocate, qCloudy.

11:30 — Перерыв.

12:00 — FalconGaze SecureTower как инструмент безопасности бизнеса. Роман Клименко, руководитель представительства, Falcongaze.

12:20 — Защита начинается с устройства: подход HP от первой линии обороны до защиты потерянного ноутбука. Владимир Календарев, тренер по продуктам HP, HP inc.

12:40 — Защищаем ИИ-трансформацию: современные вызовы и тренды в области AI Security. Кирилл Ильганаев, аккаунт-менеджер Check Point.

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:10 — Cybersecurity Can’t Keep Up: технологии масштабируются быстрее, чем контроль. Константин Аушев, партнер и руководитель технологической практики на Кавказе и в Центральной Азии, KPMG в Казахстане и Центральной Азии.

14:30 — Почему нам отказывают в бюджете? Системный подход к обоснованию инвестиций в ИБ в эпоху AI. Маргарита Гузаревич, менеджер практики «ИТ-инфраструктура и информационная безопасность», Axellect.

14:50 — Kingston Technology: решения для промышленного оборудования и защиты информации. Дмитрий Слисаренко, технический специалист по международным продажам, Kingston Technology.

15:10 — Снижение человеческого риска информационной безопасности на практике: трансформация знаний в действие. Саид Убиев, советник по ИТ-рискам и контролю, North Caspian Operating Company.

15:30 — Зачем развивать культуру кибербезопасности в компании.Владимир Бондарев, директор департамента по информационным технологиям, Холдинговая компания «Интеррос».

15:50 — ИИ-советник в офисе кибербезопасности. От веб-чата к управлению процессами. Сергей Машков, CISO, KAZZINC.

16:10 — Как обеспечить доступ к учетным данным для ИИ-агентов: практические меры безопасности и инфраструктура. Семен Литвинов, технический директор, ГК «Кибернетика».

16:30 — Как мы пережили атаку GlobeImposter 2.0, отказались от Active Directory в пользу Entra ID и пересобрали сеть вокруг Defender XDR. Нуркен Мусабаев, проректор по цифровизации, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

16:50 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.