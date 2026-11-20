В Казахстане будут проверять показания зарядных станций для электромобилей
Главная цель - обеспечить, чтобы водители платили за фактически полученную электроэнергию.
По официальным данным на 1 ноября в стране зарегистрировано более 40 тысяч электромобилей. Вместе с их числом растет и сеть зарядных станций, а значит, все большую важность приобретает точность их показаний. С 1 декабря 2026 года в Казахстане вводятся новые требования к точности измерений на зарядных станциях для электромобилей. Главная цель — обеспечить, чтобы водители платили за фактически полученную электроэнергию.
Для этого КазСтандарт разработал два национальных стандарта: СТ РК 2.761-2026 — для станций переменного тока и СТ РК 2.762-2026 — для станций постоянного тока. Оба стандарта действуют с 1 июня 2026 года.
Поверка проводится непосредственно на месте установки станции, без ее демонтажа. С помощью специального эталонного оборудования специалисты проверяют, насколько точно станция учитывает отпущенную электроэнергию и соответствуют ли ее показания установленным требованиям.
Новые требования обсуждались с операторами зарядных станций и представителями заинтересованных организаций. Для станций, установленных до 1 декабря 2026 года, КазСтандарт также проводит работу по оценке возможности применения действующих методик поверки с учетом особенностей оборудования.
Введение единых требований позволит сделать расчеты за зарядку более прозрачными, защитить права потребителей и повысить доверие водителей к зарядной инфраструктуре.
Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.
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