В Астане прошел третий форум работников сельского хозяйства.

Как отметил Президент, следует выстроить эффективную систему работы и заключить конкретные соглашения, регламентирующие порядок доставки товаров покупателям, передает Kazpravda.kz.

«Еще один важный вопрос — развитие сельского предпринимательства. До настоящего времени на реализацию программы „Ауыл аманаты“ было выделено 150 млрд тенге, что позволило трудоустроить на селе более 22 тысяч человек. Конечно, это хороший показатель. Но главный вопрос — удалось ли сохранить эти 22 тысячи рабочих мест на сегодняшний день? Тем не менее, данный проект предстоит еще масштабировать. Я уже ранее говорил о том, что сельские жители и предприниматели должны иметь доступ к возможностям цифровых торговых площадок, банков и логистических компаний. Теперь следует выстроить эффективную систему работы и заключить конкретные соглашения, регламентирующие порядок доставки товаров покупателям», — отметил Глава государства на третьем Форуме работников сельского хозяйства.

В районах, где сосредоточены малые фермерские хозяйства, нужно создавать локальные центры по приему, сортировке и охлаждению продукции. При этом инфраструктура должна быть доступна всем производителям.