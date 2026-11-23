Председателю МПС Милтону Дику презентовали платформу AI-Quryltai
Гостю представили первый законопроект, разработанный с использованием искусственного интеллекта.
В рамках рабочего визита в Казахстан председатель межпарламентского союза Милтон Дик посетил Курултай Республики Казахстан, где ему презентовали интеллектуальную среду AI-Quryltai — платформу со встроенным искусственным интеллектом, предназначенную для поддержки законодательной деятельности и проведения юридического анализа.
Гостю представили первый законопроект, разработанный с использованием AI-Quryltai — «О цифровой и информационной безопасности детей». Платформа позволила провести комплексный анализ существующих угроз безопасности детей в цифровой и информационной среде и сформировать предложения по их предупреждению. Все инициативы прошли последующую проверку и доработку депутатами, профильными экспертами и юристами.
Рассказывая о ключевых положениях документа, вице-спикер Курултая Динара Закиева отметила, что законопроект предусматривает 120 поправок, включающих создание безопасной и позитивной цифровой и информационной среды, защиту персональных данных и права ребенка на собственное изображение. В частности, по достижении 18 лет человек сможет самостоятельно обратиться к цифровой платформе с требованием удалить материалы с его изображением, опубликованные в детстве, либо ограничить к ним публичный доступ. До совершеннолетия такое обращение смогут направить родители или органы по защите прав детей.
«Также законопроект предусматривает запрет на вовлечение несовершеннолетних в создание опасного пользовательского контента, включая челленджи и розыгрыши. Кроме того, устанавливаются требования к конкурсам красоты, модельным показам и другим мероприятиям, предполагающим публичную демонстрацию внешности детей», — подчеркнула Динара Закиева.
Милтон Дик положительно оценил опыт Казахстана по внедрению искусственного интеллекта в парламентскую деятельность и использованию цифровых решений для совершенствования законодательного процесса.
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