Система OPUS RSE фиксирует фактический уровень загрязняющих веществ в выхлопных газах без необходимости останавливать транспорт.

В Алматы в рамках пилотного проекта начали тестировать технологию дистанционного измерения выбросов автомобилей прямо в транспортном потоке. В Управлении экологии и окружающей среды рассказали, что система OPUS RSE фиксирует фактический уровень загрязняющих веществ в выхлопных газах без необходимости останавливать транспорт, передает Zakon.kz.

«Ранее специалисты ТОО „Eco Almaty“ провели переговоры с испанской компанией OPUS о внедрении технологии дистанционного экологического мониторинга автотранспорта. Для испытаний компания предоставила переносное оборудование RSD6000, которое устанавливают на дорогах в разных районах города», — рассказали в управлении.

Замеры рассчитаны на 12 дней в течение двух недель. Места установки будут ежедневно менять, чтобы проверить работу системы при различной интенсивности движения. Представитель OPUS обеспечит техническое сопровождение, калибровку оборудования и проверку полученных данных.

По итогам испытаний специалисты проанализируют уровень автомобильных выбросов, сравнят показатели с международными данными и предложат критерии для выявления транспортных средств с повышенным уровнем загрязнения.

«Кроме того, будут определены возможные точки размещения оборудования для постоянного мониторинга. Результаты пилотного проекта помогут оценить эффективность технологии и возможность ее дальнейшего применения для экологического контроля автотранспорта в Алматы», — отметили в управлении. Там добавили, что новшество носит исключительно исследовательский характер.