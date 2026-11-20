Также КГД работает над тем, чтобы отображать в Кабинете налогоплательщика все налогооблагаемые объекты.

Комитет государственных доходов запустит сервис push-уведомлений налогоплательщиков о наступающих сроках оплаты налогов, сообщила руководитель управления IT-менеджмента департамента цифровизации КГД МФ Айнара Рахметова, передает Курсив.

Пуш-уведомление (push notification) — это короткое всплывающее сообщение, которое приложение или сайт отправляет пользователю через интернет, даже если программа или страница в этот момент закрыты. Пуши приходят на устройства, где настроено получение уведомлений от конкретного приложения или браузера (смартфоны, планшеты, ноутбуки или компьютеры).

«Одной из следующих задач является пуш-уведомление о важных налоговых событиях. Мы хотим оповещать налогоплательщиков. Кроме того, также число форм отчетности по предзаполнению расширяем. Хотим со следующего года выпустить 910 форм предзаполнения», — сказала она.

Кроме того, налоговики пошли навстречу пожеланиям налогоплательщиков и будут предоставлять справку о том, является ли он или был когда-то индивидуальным предпринимателем. Существующая практика позволяет получать такую справку за 10-15 рабочих дней с момента обращения.

«Сейчас мы в кабинете налогоплательщика реализуем сервис, где вы можете за считанные минуты онлайн, то есть никуда не идти, не ждать несколько дней, а получить справку о том, что вы являетесь, либо когда-то являлись индивидуальным предпринимателем», — сказала она.

Также КГД работает над тем, чтобы отображать в Кабинете налогоплательщика все налогооблагаемые объекты. По ее словам, важными для казахстанцев являются такие услуги, как поиск налогоплательщика, сведения о задолженности по налогам, сведения о контрагентах, сведения о применяемом режиме налогоплательщика. Только за сентябрь на такие сведения поступило 79 млн запросов по сравнению с 60 млн в августе.

Рахметова отметила, что пользователи могут направлять свои запросы прямо в Кабинете налогоплательщика. Кроме того, была реализована возможность загружать и редактировать в Кабинете формы налоговой отчетности.

«Уже более 90 тыс. налогоплательщиков воспользовались данным сервисом. Данный сервис нам позволяет получать и оптимизировать наши цифровые системы», — сказала она.

Через цифровую систему было принято более 8,5 млн форм налоговой отчетности, оформлено более 35 тыс. актов налоговой проверки, направлено налогоплательщикам около 2 млн уведомлений камерального контроля, а также обработано более 3 млрд платежей.

«На сегодняшний день в целом мы придерживаемся концепции сервисной модели, где цифровые системы комитета должны помогать, так скажем, налогоплательщику осуществлять их налоговые обязательства. Мы на сегодняшний день реализовываем расчет налоговой отчетности по 200 форме в один клик в Кабинете налогоплательщика», — сказала она.

Речь идет о расчете всех налогов и платежей по фонду оплаты труда. Ранее сообщалось, что сервис оплаты налогов и платежей по ФОТ запущен с 17 ноября. Таким образом, КГД еще дорабатывает данный сервис.

С 17 ноября в Казахстане начал работать в пилотном режиме проект «Расчет в один клик», по которому налоги и социальные платежи с зарплат работников автоматически рассчитываются и выплачиваются в один клик, сообщалось ранее.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.