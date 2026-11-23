На полях мероприятия была принята Декларации министров о развитии устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассчитанная на 2027–2031 годы.

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев принял участие в 5-й Конференции министров по транспорту ЭСКАТО ООН, выступив на сессии «Усиление регионального сотрудничества по масштабированию инициатив в области устойчивого транспорта». Мероприятие прошло в штаб-квартире организации в Бангкоке.

Арзыбек Кожошев обозначил ключевые элементы устойчивого развития отрасли на евразийском пространстве, к числу которых относятся инфраструктурная связанность, цифровизация и региональное сотрудничество.

В указанных сферах были подробно представлены результаты интеграции в рамках ЕАЭС, в частности о комплексном развитии евразийских транспортных коридорах, принятом перечне приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, а также об активной реализации пилотного проекта по применению электронной накладной eCMR.

«Устойчивый транспорт — это вопрос не только экологии и эффективности, но и экономической стабильности, способности успешно преодолевать возникающие вызовы в условиях глобальной турбулентности», — подчеркнул министр ЕЭК.

Отмечая трансформацию цепей поставок и непростые условии, в которых функционирует мировая логистика, Арзыбек Кожошев призвал усиливать региональное взаимодействие и подчеркнул, что ЕЭК всегда открыта к конструктивному диалогу по вопросам формирования устойчивой транспортной системы на евразийском континенте.

В мероприятии приняли участие министры транспорта государств-членов ЭСКАТО, представители международных, научных и экспертных организаций.