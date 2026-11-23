GPS-ошейник позволит изучать маршруты передвижения, территорию обитания и пространственную активность редкого хищника.

В изучении дикой природы Казахстана произошло важное событие — впервые в стране туркестанской рыси (Lynx lynx isabellinus) установили специальный ошейник с GPS-трекером.

20 ноября 2026 года в Кегенском районе Алматинской области, возле села Алгабас, на берегу реки Шелек обнаружили туркестанскую рысь, занесенную в Красную книгу Казахстана. Место находки расположено рядом с границей национального парка «Көлсай көлдері». Во время наблюдения специалисты установили, что хищник питался тушей шакала.

Сотрудники национального парка совместно со специалистами Института зоологии безопасно отловили животное, оценили его физиологическое состояние и установили GPS-ошейник. После необходимых ветеринарных и исследовательских процедур рысь выпустили в естественную среду обитания на территории национального парка. Сейчас ее состояние стабильное. Рысь получила имя «Қараша»!

Теперь за передвижениями рыси можно наблюдать с помощью спутниковых технологий. Устройство позволит изучать маршруты передвижения, территорию обитания и пространственную активность редкого хищника.