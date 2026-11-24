ioka fintech планирует развивать гибридную инфраструктуру: часть систем остается на собственном оборудовании в Казахстане, а облако используется для расширения мощностей и новых сервисов.

Servercore, провайдер облачных серверов и Managed Kubernetes в Казахстане и Узбекистане, сообщает о завершении миграции сервисов компаний бренда ioka в свое облако. Платежная инфраструктура ТОО «ioka fintech» размещена в облачном регионе Servercore в Казахстане, тревел-сервис СП ООО ПИИ «ioka travel» — в облачном регионе в Узбекистане. Инфраструктуры компаний разделены: данные каждой из них хранятся и обрабатываются на территории соответствующей страны. Соответствие платежной среды стандарту PCI DSS подтверждено внешней оценкой QSA до переключения платежного трафика.

ioka — бренд технологических компаний, работающих в Казахстане и Узбекистане. ТОО «ioka fintech» разрабатывает технологические решения для онлайн-платежей. К решениям подключено более 80 компаний, поддерживается оплата через Apple Pay и Google Pay. СП ООО ПИИ «ioka travel» в Узбекистане предлагает покупку авиа- и железнодорожных билетов, бронирование гостиниц, туры и eSIM для путешественников.

С момента запуска ioka fintech использовала собственное оборудование, размещенное в дата-центре на территории Казахстана. Со временем оборудование потребовало обновления, а его обслуживание узкопрофильных специалистов. Компания решила перейти в облако, чтобы наращивать мощности без закупки и установки нового оборудования.

ioka сравнивала провайдеров с инфраструктурой на территории Казахстана по техническим возможностям, надежности, стоимости и соответствию требованиям информационной безопасности. Servercore подошел по совокупности критериев. Важную роль сыграли облачные регионы в обеих странах, где работают компании ioka: каждая компания размещает инфраструктуру в своей юрисдикции.

Servercore предоставил облачные серверы, а инженеры ioka самостоятельно спроектировали среду, перенесли сервисы и обеспечивают их эксплуатацию. Контроль над системами и данными остается за компаниями ioka. Миграция тревел-сервиса заняла три месяца.

«Переход в облако — стратегическое решение. Мы сняли ограничения, связанные с закупкой и обслуживанием физического оборудования, и команда может больше сосредоточиться на развитии платежных продуктов. Нам было важно сохранить возможность гибридной архитектуры и выбрать провайдера с локальной инфраструктурой в каждой стране, где работают компании ioka. Так мы применяем единые инженерные подходы, а данные остаются в своей юрисдикции», — Азамат Абдыгалиев, CTO ТОО «ioka fintech».

ioka fintech планирует развивать гибридную инфраструктуру: часть систем остается на собственном оборудовании в Казахстане, а облако используется для расширения мощностей и новых сервисов.