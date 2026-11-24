Тестовый запуск системы запланирован на ноябрь 2026 года.

В Казахстане строительные и проектные компании с лицензией будут проверять на соответствие квалификационным требованиям через Автоматизированный реестр лицензиатов. Реестр представил заместитель председателя комитета Мурат Рысдавлетов. Он провел презентацию в НПП «Атамекен» для представителей палаты, ее региональных филиалов и отраслевых объединений строительной сферы, передает Uchet.kz.

Реестр будет вести цифровой мониторинг строительных и проектных организаций. Его задача — следить, чтобы владельцы лицензий постоянно соблюдали квалификационные требования по действующим нормам законодательства. Для проверки реестр будет брать данные из государственных цифровых систем: есть ли у компании квалифицированные специалисты и необходимая производственная база.

По данным комитета, в Казахстане зарегистрировано около 80 тысяч лицензий в строительной сфере. Лицензия сама по себе не гарантирует, что у компании есть ресурсы для качественной работы.

С реестром заказчики смогут точнее оценивать надежность строительных и проектных организаций. При выборе подрядчика будут учитывать реальные возможности компании, ее опыт и результаты работы.

Комитет ставит перед реестром три задачи: сделать строительный рынок прозрачнее, снизить риски некачественного строительства и помочь сдавать объекты в эксплуатацию вовремя. Добросовестные организации получат равные условия для участия в строительных проектах.