Новый формат позволяет кандидатам проходить теоретическую часть экзамена дистанционно, экономя время и сокращая необходимость личного посещения ЦОН.

В Астане запущен пилотный проект по дистанционной сдаче теоретического экзамена на знание Правил дорожного движения. Теперь сдать тест можно не выходя из дома, нужен только компьютер и местная прописка. На первом этапе проект реализуется в пилотном режиме и доступен жителям Астаны, зарегистрированным по месту жительства в столице. Об этом сообщили в АО «Национальные информационные технологии», передает Sputnik.

Новая услуга доступна через мобильное приложение eGov Mobile в разделе «Услуги ЦОН» — «Онлайн сдача теории». Для прохождения онлайн-экзамена необходимо:

— иметь постоянную регистрацию по месту жительства в Астане;

— не иметь ранее выданного водительского удостоверения;

— не быть лишенным права управления транспортными средствами;

— иметь действующее свидетельство об окончании автошколы;

— иметь действующую медицинскую справку;

— не состоять на диспансерном учете.

Чтобы получить данную госуслугу необходимо:

— в приложении eGov Mobile открыть раздел «Услуги ЦОН» и выбрать услугу «Онлайн сдача теории»;

— выбрать соответствующую категорию водительского удостоверения;

— подтвердить согласие на доступ к персональным данным посредством SMS с номера 1414;

— оплатить услугу;

— получить персональную ссылку на экзамен в Личном кабинете eGov. Ссылка на тестирование доступна через персональный компьютер и действительна в течение 30 дней с момента оплаты.

Персональная ссылка на экзамен предназначена исключительно для заявителя, оформившего заявку, и не может быть использована другими лицами, подчеркнули в АО «НИТ».

«Запуск онлайн-сдачи теоретического экзамена — это важный шаг в цифровизации государственных услуг и повышении их доступности для граждан. Новый формат позволяет кандидатам проходить теоретическую часть экзамена дистанционно, экономя время и сокращая необходимость личного посещения ЦОН. При этом привычный формат сдачи экзаменов в ЦОНах сохраняется, и каждый кандидат может выбрать наиболее удобный для себя способ. На первом этапе онлайн-сдача теоретического экзамена реализуется в пилотном режиме и доступна жителям Астаны, зарегистрированным по месту жительства», — отметил первый вице-министр ИИ и цифрового развития Ростислав Коняшкин.

Теоретический экзамен включает 40 вопросов, на выполнение которых отводится 40 минут. Экзамен можно сдать ежедневно с 9:00 до 20:00 по местному времени.

«Начать экзамен необходимо не позднее 19:20 ч. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 32 вопроса. Предусмотрена одна попытка. Если кандидат не набрал необходимое количество баллов, повторная попытка доступна со следующего дня. Перед началом экзамена кандидат также проходит тест на определение цветоразличения (дальтонизм). Результат отображается сразу после завершения тестирования: «Сдан» или «Не сдан» с указанием количества правильных ответов. История прохождения экзаменов сохраняется в разделе «Мои заявки», — добавили в АО НИТ.