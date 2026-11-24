Новые технологии позволят выявлять противоречия в законодательстве и возможные правовые риски.

В Казахстане продолжают внедрять искусственный интеллект для проверки законопроектов. Новые технологии позволят выявлять противоречия в законодательстве и возможные правовые риски. Об этом председатель Курултая Айбек Дадебай сообщил на встрече с Президентом РК, передает Курсив.

В Курултае продолжается внедрение цифровой системы e-Quryltai и технологий искусственного интеллекта. Они предназначены для анализа законопроектов, поиска правовых противоречий и выявления потенциальных рисков. Кроме того, утверждены правила мониторинга законодательства. Они предусматривают оценку того, насколько эффективно принятые законы применяются на практике и каких результатов позволяют добиться.

Депутаты приняли 18 законов, еще 38 законопроектов находятся на рассмотрении. Сейчас ведется подготовка нового Гражданского кодекса. Также прорабатываются законодательные инициативы по защите прав детей, поддержке педагогов и медицинских работников. Кроме того, Курултай принял республиканский бюджет на 2027–2029 годы. По инициативе депутатов в нем дополнительно предусмотрели 47 млрд тг. на реализацию 52 инфраструктурных проектов в регионах. Деньги направят на модернизацию систем отопления, электро-, газо- и водоснабжения, а также развитие социальной инфраструктуры.

С начала сессии депутаты направили 111 запросов по социально-экономическим вопросам. Обращения граждан, поступающие через Общественную приемную Курултая и систему e-Otinish, также учитываются при подготовке законодательных инициатив.

Дадебай также отчитался перед Токаевым о деятельности партии «Әділет». Совместно с правительством партия разработала проект дорожной карты по реализации предвыборной программы на 2026–2031 годы. Документ включает 303 мероприятия, за выполнением которых планируют следить с помощью цифровых инструментов.

В общественные приемные партии поступило более 14 тыс. обращений, свыше 8,3 тыс. из них получили положительное решение. В рамках партийного контроля проверено около 300 объектов социальной инфраструктуры. Как утверждается, почти 80% выявленных нарушений удалось устранить. Также более 12 тыс. казахстанцев получили помощь по проекту «Қарызсыз қоғам». Для отслеживания наказов избирателей и исполнения поручений в партии внедрили цифровую систему «Әділет.365».

В завершение встречи Токаев и Дәдебай обсудили дальнейшую законодательную работу, выполнение предвыборных обещаний и меры по повышению благосостояния казахстанцев.