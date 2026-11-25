Связь сегодня — базовая потребность граждан, однако у нее нет такого же правового статуса, как у электричества, воды и тепла.

В Казахстане предложили законодательно закрепить за связью статус базовой инфраструктурной услуги и усилить ответственность за повреждение телекоммуникационных сетей. С такими инициативами выступил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, посвященном развитию телекоммуникационной отрасли.

Сегодня от устойчивой работы сетей связи напрямую зависят доступ граждан к государственным услугам, работа образовательных и медицинских учреждений, деятельность бизнеса. При этом повреждение даже одного магистрального кабеля может привести к перебоям связи сразу в нескольких регионах страны.

Только за десять месяцев 2026 года зафиксировано 459 случаев повреждения сетей «Казахтелекома» сторонними организациями. Совокупное время простоя составило 80 дней, тогда как предельный размер штрафа за повреждение линий связи составляет 120 МРП, или 519 тыс. тенге.

«К примеру, в этом году повреждение всего одного магистрального кабеля в области Жетысу затронуло более 15 тысяч абонентских подключений, а последствия аварии ощутили даже в Семее и Павлодаре. Связь сегодня — базовая потребность граждан. Однако у нее нет такого же правового статуса, как у электричества, воды и тепла. Предлагаем поэтапно закрепить в законодательстве статус связи как базовой инфраструктурной услуги и, соответственно, ужесточить ответственность за повреждение линий связи», — отметил председатель правления АО »Казахтелеком» Багдат Мусин.

Еще одно предложение касается обеспечения интернетом новых многоквартирных домов. Сегодня оптические сети не всегда предусматриваются на этапе строительства, поэтому операторам приходится дополнительно согласовывать и проводить работы уже после сдачи домов. Глава «Казахтелекома» предложил при вводе новых многоквартирных жилых домов в эксплуатацию предусмотреть два обязательных требования: наличие оптической разводки до каждой квартиры и специально оборудованных мест для размещения базовых станций 5G.

В ходе заседания Багдат Мусин также представил результаты масштабной модернизации сетей компании. С 2024 года «Казахтелеком» создал техническую возможность для подключения к оптоволоконному интернету еще 480 тыс. абонентов. В рамках проекта «Тазарту» 247 тыс. абонентов переведены с устаревших медных сетей на оптоволокно, а по проекту Sapa+ заменены 422 тыс. роутеров. Благодаря комплексной модернизации сети средняя скорость интернета у абонентов компании выросла на 70%.

Параллельно ведется работа по сокращению цифрового разрыва между городом и селом. В рамках инвестиционного соглашения с государством высокоскоростной интернет уже стал доступен в 1 183 селах из запланированных 3 008. К сети подключены 1 683 государственных учреждения, в том числе 797 школ и 303 медицинских учреждения.

В числе стратегических направлений работы компании — развитие международных каналов связи и создание собственной инфраструктуры для искусственного интеллекта. В октябре была запущена Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи протяженностью 380 километров, открывшая новый цифровой маршрут между Азией и Европой. В ноябре в Косшы состоялся технический запуск второго суперкомпьютера компании, производительность которого почти втрое превышает показатели первого. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года. Продолжается строительство «Долины центров обработки данных» в Экибастузе.

Сегодня услугами группы компаний «Казахтелеком» пользуются 16 млн граждан и 270 тысяч юридических лиц. Компания обеспечивает связью более 15 тысяч государственных учреждений, включая свыше 4 тысяч школ и около 3 тысяч больниц. Общая протяженность волоконно-оптических сетей компании достигла более 100 тысяч километров.