Указ вводится в действие со дня подписания, с 23 ноября 2026 года.

Указом президента РК от 23 ноября 2026 года № 1574 «О мерах по развитию народной цифровой экономики и расширению экономических возможностей граждан и бизнеса» правительству поручено до 31 декабря 2026 года сформировать упрощенный правовой режим цифровой занятости. Документ ставит задачи перед правительством и акиматами в трех направлениях. Это цифровая занятость граждан, применение искусственного интеллекта в работе и продажа продукции сельских производителей через электронные торговые площадки, передает Uchet.kz.

Новый правовой режим должен охватить гражданско-правовые, трудовые, налоговые и социальные отношения, которые возникают, когда граждане получают оплату за работу через цифровые платформы.

Правительство должно проработать возможность расширить перечень видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых (СНР). Сейчас этот перечень утвержден постановлением правительства от 21 ноября 2025 года № 994. Самозанятые вправе применять СНР только по видам деятельности из этого перечня.

Правительство должно обеспечить, чтобы организации и субъекты предпринимательства регулярно размещали краткосрочные оплачиваемые заказы на действующих цифровых платформах. Выполнять такие заказы будут граждане. Сведения о выполненных заказах должны подтверждать практический опыт исполнителя.

При разработке Комплексного плана правительство должно использовать рекомендации члена Совета по развитию искусственного интеллекта Ли Кай-Фу. Эти рекомендации касаются практических навыков применения ИИ в профессиональной деятельности, в том числе при выполнении заказов, которые оплачиваются через цифровые платформы.

Правительство должно разработать и внедрить механизмы приема, подготовки, логистики и реализации продукции сельских производителей через действующие электронные торговые площадки и торговые сети. Для этого будут использовать существующую торгово-логистическую инфраструктуру и финансовые инструменты. Меры государственной поддержки предпринимательства правительство должно объединить с возможностями частных электронных торговых площадок, банков, логистических компаний и цифровых сервисов.

Акиматы Астаны, Алматы, Шымкента и областей должны предусмотреть авансирование сельских производителей в счет выручки от будущей реализации продукции. В этом будут участвовать социально-предпринимательские корпорации, другие региональные институты развития и финансовые организации.

Кроме того, акиматы должны обеспечить сбор, подготовку и консолидацию продукции для доставки в торговые сети, на склады электронных торговых площадок и покупателям. Граждан, в том числе сельских предпринимателей, будут обучать и сопровождать при продаже продукции через электронные площадки. Сельским производителям, которые получили государственную поддержку, акиматы должны помогать размещать продукцию на электронных торговых площадках.

Пока новый режим не сформирован, самозанятые и их заказчики применяют действующие правила СНР для самозанятых. Налоговые, трудовые и социальные нормы цифровой занятости появятся в документах, которые правительство должно подготовить по указу. Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента.