Министерство энергетики РК и China Southern Power Grid Co. обсудили перспективные направления технологического и инвестиционного взаимодействия в электроэнергетическом секторе РК.

В Министерстве энергетики РК состоялась рабочая встреча с делегацией одной из крупнейших энергетических корпораций КНР — компании China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG) во главе с председателем Совета директоров Цянь Чаояном. Корпорация CSG входит в число мировых технологических лидеров в сфере передачи и распределения электроэнергии, управления сложными энергосистемами и развития промышленных систем хранения энергии, реализуя проекты в странах Азии, Европы и Латинской Америки.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления технологического и инвестиционного взаимодействия в электроэнергетическом секторе Казахстана. В частности, рассмотрены возможности обмена опытом и технического консалтинга в сфере строительства высоковольтных линий электропередачи постоянного тока (HVDC), а также координированного управления и диспетчеризации сетей при модернизации транзитного направления «Север-Юг».

Отдельное внимание уделено развитию сетевых систем накопления энергии (BESS) и внедрению интеллектуальных сетей Smart Grid. Отмечено, что использование современных накопителей энергии имеет важное значение для безопасной интеграции растущих объемов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), повышения маневренности и общей устойчивости национальной энергосистемы.

В контексте реализации задач, поставленных Главой государства по развитию цифровой экономики и новых точек роста, участники встречи рассмотрели подходы к обеспечению «зеленого» энергоснабжения перспективных центров обработки данных для искусственного интеллекта, а также современные решения при планировании энергетической инфраструктуры нового города Alatau City.

Приоритетным вопросом переговоров стало развитие человеческого капитала и локализация инженерных компетенций в Казахстане. Стороны обсудили запуск долгосрочных программ по подготовке и повышению квалификации казахстанских специалистов-энергетиков, включая проведение технических семинаров, экспертных обменов и стажировок на базе технологических центров компании.

По итогам встречи стороны договорились продолжить экспертные консультации на уровне профильных технических специалистов для детального изучения представленных технологических решений.