По итогам заседания руководитель правительства дал ряд поручений.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы развития телекоммуникационной инфраструктуры в рамках поручений Главы государства по построению цифровой экономики, данных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». О текущем состоянии и перспективах отрасли доложил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. Также с докладами выступили руководители телекоммуникационных компаний «Freedom Cloud Holding», «КаР-Тел», «Кселл», «Мобайл Телеком-Сервис».

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, инвестиции в телекоммуникационную отрасль демонстрируют устойчивый рост. Если в 2024 году их объем составил 357 млрд тг., то в 2025 году показатель достиг 482 млрд тг. По прогнозам, в 2026 году объем инвестиций составит 500 млрд тг.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что Глава государства в Послании поставил ряд задач по построению народной цифровой экономики, а телекоммуникационная инфраструктура является основой для ее становления.

«Развитость и устойчивость сетей связи и интернета являются базовой инфраструктурой современной экономики. От их доступности и стабильности зависят работа предприятий, государственных сервисов, систем здравоохранения, образования и финансов. В целом, телекоммуникационная инфраструктура должна развиваться опережающими темпами и служить практической основой реализации стратегии „Digital Qazaqstan“. Главный результат нашей работы — надежная и качественная связь для граждан, бизнеса и государственных сервисов независимо от места их нахождения. Именно на это должны быть направлены усилия государства и операторов связи», — подчеркнул Олжас Бектенов.

За последние годы отечественная телекоммуникационная отрасль заметно продвинулась вперед: расширяется охват мобильной связью, строятся магистральные линии, привлекаются частные инвестиции, внедряются новые технологии. Вместе с тем для граждан и бизнеса важны не отчеты о построенных базовых станциях, а возможность пользоваться бесперебойным интернетом на работе, в дороге и дома. Именно качество и доступность связи должны стать главным критерием оценки результатов развития отрасли.

Премьер-министр отметил, что реализация Стратегии «Digital Qazaqstan» предусматривает масштабную цифровизацию, а искусственный интеллект, облачные платформы и цифровые госуслуги требуют все более производительной инфраструктуры. В этой связи необходимо обеспечить опережающее развитие сетей и устранить все ограничения, которые сдерживают цифровую трансформацию экономики. При этом особое внимание требуется уделить устранению разрыва между наличием магистральных сетей и фактическим подключением к ним домов и предприятий. В первую очередь это касается сельской местности, где при наличии подведенных магистральных линий зачастую отсутствует внутренняя разводка.

Руководитель правительства подчеркнул, что результатом реализации Национального проекта «Доступный Интернет» должно стать фактическое подключение потребителей, а не только доведение линий до населенных пунктов. В этой связи Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с операторами связи и акиматами до конца текущего года поручено утвердить пообъектный график подключения абонентов в селах на 2027 год, предусмотрев мониторинг фактического качества услуг.

Отдельно отмечена необходимость системного решения вопроса с нестабильной мобильной связью в крупных населенных пунктах и на автомобильных дорогах. Отмечено, что данный вопрос имеет значение не только для удобства граждан, но и для их безопасности. Проблемные участки необходимо выявлять на системной основе, сформировав единую картину качества связи по всей стране. Профильное ведомство совместно с акиматами и операторами в месячный срок должно будет актуализировать карту «белых пятен» и закрепить конкретные сроки их устранения.

Кроме того, премьер-министр обратил внимание на затяжные согласования и сложности, возникающие при размещении новых базовых станций. Есть и определенное непонимание со стороны людей, когда одни просят установить дополнительные антенны, другие требуют их убрать. Подчеркнута важность активизации разъяснительной работы. Министерствам искусственного интеллекта и цифрового развития, промышленности, здравоохранения совместно с акиматами в двухмесячный срок поручено внести согласованные предложения по оптимизации процессов установки новых базовых станций и оборудования.

В числе приоритетных направлений также обозначено развитие международных каналов передачи данных. Реализация новых магистральных проектов, включая Транскаспийскую линию и магистраль «Запад — Восток», открывает дополнительные возможности для увеличения транзита данных через Казахстан. При этом подчеркнута необходимость обеспечения не только строительства инфраструктуры, но и загрузки, надежности и конкурентоспособности маршрутов. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с операторами до конца первого квартала 2027 года поставлена задача представить план коммерческого развития международных каналов связи с измеримыми показателями транзита.

По итогам заседания руководитель правительства дал ряд поручений.

Первое. «Развитие цифровой экономики и широкое внедрение искусственного интеллекта требуют значительных вычислительных мощностей. В этой связи в стране реализуются крупные проекты по строительству центров обработки данных. При этом важно не только их построить, но и обеспечить условия для полноценной работы. Поэтому уже на этапе планирования необходимо определить потребности в электроэнергии, возможности подключения к сетям и потенциальных потребителей вычислительных мощностей. Нельзя допустить ситуации, когда построенные объекты простаивают из-за отсутствия необходимой инфраструктуры либо недостаточного спроса на их услуги», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерствам искусственного интеллекта и цифрового развития, энергетики совместно с инвесторами в двухмесячный срок утвердить график ввода ключевых и перспективных центров обработки данных, предусмотрев необходимые энергетические мощности, подключение к инженерным сетям и меры по обеспечению их загрузки.

Второе. В современных условиях связь является критически важной инфраструктурой. Кибератаки, аварии или отключение отдельных узлов способны затронуть одновременно миллионы пользователей и работу жизненно важных сервисов. Здесь нельзя ограничиваться реагированием на уже произошедшие инциденты. Необходимо заранее выявлять уязвимости, резервировать ключевые каналы и регулярно проверять готовность операторов к нештатным ситуациям. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с уполномоченными органами и операторами в трехмесячный срок поручено провести оценку устойчивости критических сетей связи и представить конкретный план устранения выявленных рисков. Нужно также усилить взаимодействие операторов с правоохранительными органами и Антифрод-центром для пресечения телефонного и интернет-мошенничества.

Третье. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры требует значительных инвестиций. При этом строительство сетей и окупаемость вложений занимают годы. Уполномоченные органы должны создавать стабильные и понятные условия для инвесторов, чтобы операторы могли планировать развитие сетей на долгосрочную перспективу. Вместе с тем государственная поддержка должна сопровождаться конкретными обязательствами операторов по расширению покрытия, повышению качества связи и обеспечению доступности услуг для населения. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с заинтересованными государственными органами поручено до конца первого квартала 2027 года выработать подходы по устранению административных барьеров для инвестиций в отрасль и обеспечению равных условий конкуренции для операторов.

Четвертое. «Развитие сетей 5G должно приносить конкретный экономический эффект, а не ограничиваться только увеличением скорости мобильного интернета. Уже реализуются проекты частных сетей 5G на промышленных предприятиях. Эти технологии позволяют внедрять беспилотную технику, автоматизировать производство и повышать безопасность работников. Однако пока такие решения носят точечный характер. Необходимо обеспечить их более широкое применение в промышленности, транспорте и других отраслях экономики», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с заинтересованными государственными органами и операторами связи дано поручение до конца первого квартала 2027 года определить приоритетные отрасли и предприятия для внедрения частных сетей 5G.

Пятое. Сегодня операторы активно расширяют сети связи, однако возможности уже построенной инфраструктуры используются не в полной мере. Искусственный интеллект позволяет более эффективно распределять нагрузку между базовыми станциями, предотвращать перегрузки и поддерживать стабильную скорость интернета даже в часы наибольшей активности пользователей. Необходимо, чтобы внедрение таких технологий давало конкретный результат для граждан — качественную связь в жилых районах, общественных местах и на объектах массового посещения. Поэтому операторам связи следует не ограничиваться отдельными пилотными проектами, а обеспечить широкое применение наиболее эффективных решений. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития должно будет в трехмесячный срок утвердить соответствующий план внедрения и масштабирования новых технологий на сетях телекоммуникаций.

Общий контроль и координация закреплены за заместителем премьер-министра — министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым.