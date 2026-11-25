В новом потоке программы примет участие 35 студенток семи ведущих вузов Алматы.

23 ноября в Алматы состоялось официальное открытие второго сезона стипендиальной программы Tañdauym, направленной на поддержку студенток технических и производственных специальностей и развитие их карьерных возможностей в индустрии.

В новом потоке принимают участие 35 студенток старших курсов семи ведущих университетов Алматы. Интерес к программе в этом году заметно вырос: организаторы получили 257 заявок. В рамках подготовки нового сезона также провели семь информационных сессий в университетах, где студентки могли узнать о возможностях программы и познакомиться с карьерными историями сотрудниц инициирующей компании, работающих в производственной сфере. По итогам первого этапа 70 кандидаток были приглашены к участию во втором этапе отбора — симуляционной игре, по результатам которой определили 35 финалисток.

Второй сезон Tañdauym продлится с ноября 2026 по май 2027 года. Программа помогает студенткам преодолеть разрыв между полученным образованием и началом профессиональной карьеры, предоставляя возможность познакомиться с индустрией изнутри, получить поддержку опытных специалистов и определить дальнейшую траекторию развития.

Участниц ждет комплексная программа профессионального развития, включающая индивидуальное менторство, тренинги по профессиональным и гибким навыкам (soft skills), карьерные встречи с представителями индустрии и HR-специалистами, а также ознакомительные визиты на производственные площадки компании. Кроме того, каждая участница сможет получить образовательный грант до 250 000 тенге на дополнительные курсы, соответствующие ее карьерным целям. Программа также предусматривает подготовку к прохождению стажировок, собеседованиям и трудоустройству на позиции начального уровня.

Первый сезон Tañdauym показал востребованность такого формата поддержки. В программе приняли участие 30 студенток, которым помогали 16 менторов из CCI. За время проекта участницы прошли 40 образовательных курсов. По итогам программы 97% девушек отметили, что стали увереннее в выбранной профессиональной сфере, а 84% смогли сформулировать конкретные карьерные цели и задачи. Три выпускницы прошли практику в CCI, еще четыре стали амбассадорами компании в своих университетах.

Таким образом, Tañdauym не ограничивается образовательной поддержкой, а создает возможности для знакомства студенток с потенциальными работодателями, получения практического опыта и формирования профессионального сообщества. Выпускницы программы также смогут поддерживать друг друга и делиться опытом с новыми участницами.