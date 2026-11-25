Мобильный интернет в Казахстане почти втрое дешевле среднемирового уровня
По мнению Мадиева необходимо соблюдать баланс — сохранять тарифы доступными для населения, а отрасль — привлекательной для инвестиций.
В рейтинге стоимости мобильного интернета среди 55 стран с быстрым интернетом Казахстан в ноябре занял 7 место, заявил глава Минцифры Жаслан Мадиев на заседании правительства. По его словам, средний мобильный тариф в стране составляет около $10 в месяц – почти втрое ниже среднемирового уровня в $27, передает Sputnik.
"Необходимо соблюдать баланс – сохранять тарифы доступными для населения, а отрасль – привлекательной для инвестиций", — отметил Жаслан Мадиев.
При этом объем интернет-трафика продолжает расти. Для повышения скорости связи и расширения покрытия 5G операторам необходимо инвестировать в развитие сетей.
Минцифры прогнозирует, что в 2026 году объем интернет-трафика более чем вдвое превысит уровень 2024 года.
За три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль превысят 1,3 трлн тг., причем в 2026 году ожидается не менее 500 млрд тенге инвестиций. Если в 2024 году их объем составил 357 млрд тг., то в 2025 году показатель достиг 482 млрд тг. По прогнозам, в 2026 году объем инвестиций составит 500 млрд тг.
Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.
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