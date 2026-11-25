Для граждан и бизнеса важны не отчеты о построенных базовых станциях, а возможность пользоваться бесперебойным интернетом на работе, в дороге и дома.

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства прокомментировал жалобы казахстанцев на нестабильную мобильную связь. Олжас Бектенов отметил, что развитость и устойчивость сетей связи и интернета составляют базовую инфраструктуру современной экономики. По его словам, от их доступности и стабильности зависит работа предприятий, государственных сервисов, систем здравоохранения, образования и финансов, передает Zakon.kz.

«Для граждан и бизнеса важны не отчеты о построенных базовых станциях, а возможность пользоваться бесперебойным интернетом на работе, в дороге и дома. Именно качество и доступность связи должны стать главным критерием оценки результатов развития отрасли», — сказал премьер.

Между тем, как заявил глава кабмина, сохраняются жалобы людей на нестабильную мобильную связь в крупных населенных пунктах и на автомобильных дорогах.

«Это вопрос не только удобства, но и безопасности. Проблемные участки должны выявляться системно, а не только после обращений граждан. Необходима единая картина качества стабильной связи по всей стране. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с акиматами и операторами в месячный срок актуализировать карту „белых пятен“ и закрепить конкретные сроки их устранения», — поручил Олжас Бектенов.

Сохраняется, по его словам, в стране разрыв между наличием магистральных сетей и реальной возможностью подключения домов и предприятий.

Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности. Там зачастую уже подведены магистральные сети, а их внутреннее разветвление отсутствует.

В этой связи премьер-министр поручил Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с операторами связи и акиматами до конца 2026 года утвердить пообъектный график подключения абонентов в селах на 2027 год, предусмотрев мониторинг фактического качества услуг.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.