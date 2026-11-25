Пользователи начали получать SMS с предупреждением о возможной блокировке второго IMEI телефона, если его не верифицировать до указанного срока.

В Казахстане каждый IMEI мобильного устройства должен пройти проверку, которой обычно занимаются продавцы техники. IMEI — это уникальный номер телефона, по которому его можно определить в сети. Если смартфон поддерживает две SIM-карты или eSIM, у него два отдельных номера. Поэтому проверка одного номера не всегда означает, что второй тоже прошел верификацию. Если абонент впервые начинает пользоваться вторым слотом или eSIM, оператор может прислать SMS с требованием подтвердить дополнительный IMEI, передает Курсив.

В сообщении указывают номер телефона, IMEI и дату, до которой действует временный доступ к сети.

Как сообщали госорганы, казахстанцы с 9 октября 2026 года могут пройти верификацию через приложение eGov Mobile или портал portal.imei.gov.kz. Говорилось, что изменения «направлены на упрощение процедуры для пользователей, сокращение количества самостоятельных действий и усиление механизмов информационной безопасности». Однако на деле получилось наоборот.

Доступные на портале kz-imei варианты не подходят для регистрации второго IMEI многих пользователей. Один требует указать данные о ввозе телефона, другой предназначен для сервисных центров, а третий — для роутеров и смарт-часов.

Например, человек мог пользоваться одним и тем же смартфоном в Казахстане пару лет, но только сейчас получить уведомление о необходимости зарегистрировать второй IMEI. При этом документов о ввозе телефона у него может не быть. В итоге абонент оказывается в тупике.

Логично, что в такой ситуации абоненты обращаются за помощью к операторам связи. Однако те направляют их в ЦОНы, где сотрудники отвечают, что зарегистрировать второй IMEI «не представляется возможным».

Особенно ситуация коснулась тех, кто недавно купил смартфон за границей. Многие пишут об ошибках на портале и в eGov Mobile. Некоторые уже обращаются с жалобами через eOtinish, но пока не получают ответов.

Источники в отрасли связи признаются, что сами не понимают, почему система верификации не работает. При этом, по их словам, вносить такие IMEI в «черный список» пока не планируют, хотя по закону обязаны.

Напомним, новые правила регистрации заработали с 25 марта 2025 г. При этом профильное Министерство ИИ и цифрового развития РК уверяло, что купленных до указанной даты телефонов новшество не коснется.