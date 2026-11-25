Компании, работающие в сфере добычи углеводородного сырья, смогут направлять обязательные отчисления на внедрение цифровых решений на своих предприятиях.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития и Министерство энергетики Республики Казахстан подписали совместный приказ, утверждающий Правила финансирования проектов цифровизации в области углеводородов в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи углеводородов по итогам предыдущего года. Правила вступают в силу 22 ноября 2026 года

Правила позволят недропользователям в области добычи углеводородов направлять средства в рамках обязательного финансирования в размере 1% от затрат на добычу не только на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), но и на проекты цифровизации. Компании смогут самостоятельно распределять средства между этими направлениями, выделяя на цифровизацию весь предусмотренный объем или его часть. Размер обязательства при этом не увеличивается.

«Новый механизм позволит предприятиям использовать обязательные отчисления для внедрения цифровых технологий, отвечающих конкретным потребностям производства. Это создает дополнительные возможности для модернизации отрасли, повышения ее эффективности и промышленной безопасности. При этом формируется спрос на отечественные IT-решения и расширяются возможности для сотрудничества между недропользователями и казахстанскими разработчиками», — отметил Гиззат Байтурсынов, вице-министр ИИ и цифрового развития РК.

Оператором механизма выступит АКФ »Astana Hub». Кластер будет сопровождать проекты на всех основных этапах: от рассмотрения технологической задачи и организации отбора исполнителей до заключения договоров и сопровождения реализации. Для подбора решений будут привлекаться отечественные IT-компании и профильные эксперты.

«Astana Hub выступит связующим звеном между нефтегазовыми предприятиями и казахстанскими IT-компаниями. Сегодня экосистема Astana Hub объединяет более 2 700 IT-компаний и экспертов, чьи компетенции могут быть востребованы в промышленности, в том числе в разработке решений на основе искусственного интеллекта и Physical AI. В рамках нового механизма будет обеспечен подбор отечественных технологических решений под конкретные производственные задачи и сопровождение их внедрения. Это позволит расширить применение цифровых технологий в отрасли и создать новые возможности для развития казахстанского IT-рынка», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Взаимодействие с предприятиями будет организовано в электронном формате через «Единое окно» национальной инновационной системы. Недропользователи смогут направлять заявки на реализацию проектов цифровизации с техническим заданием. Заявки рассматривает научно-технический совет при Министерстве энергетики, затем Astana Hub проводит экспертизу с участием представителей МИИЦР и Министерства энергетики. После этого на конкурсной основе отбираются исполнители из числа участников инновационного кластера Astana Hub, заключаются договоры и начинается реализация проектов.

Для нефтегазовых компаний новый порядок открывает возможность финансировать цифровизацию производства в рамках действующих обязательств. Казахстанские IT-компании, в свою очередь, смогут выступать в качестве исполнителей и внедрять свои решения на промышленных предприятиях.

В перспективе планируется распространить этот подход и на другие направления недропользования.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.