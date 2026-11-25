«Будем вести более жесткий диалог»: Мадиев высказался о повышении тарифов мобильных операторов
Антимонопольный госорган должен подключаться тогда, когда есть признаки ценового сговора.
Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев прокомментировал планы сотовых операторов пересмотреть тарифы. Журналисты поинтересовались, насколько обоснованны планы операторов связи повысить тарифы и нет ли здесь признаков сговора, передает Zakon.kz.
«Антимонопольный госорган должен подключаться тогда, когда есть признаки ценового сговора. АЗРК, в принципе, всегда работу проводит. Мы, как уполномоченный госорган в сфере телекоммуникаций, им помогаем с анализом и предоставлением необходимых данных», — заявил в ответ Жаслан Мадиев.
По его словам, важно соблюдать баланс, чтобы у мобильных операторов сохранялся свободный денежный поток для осуществления инвестиций.
«Мы видим, что за последние два года почти 800 млрд тенге было вложено мобильными операторами в телеком-инфраструктуру. И если эти цифры будут падать и при этом расти цены, к ним будет большой вопрос. Но здесь уже будем более скрупулезно вести более жесткий диалог с мобильными операторами», — резюмировал министр.
Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.
Свежие новости
Статьи
Последние фоторепортажи
-
Profit Security Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Security Day 2026, посвященной информационной безопасности в Казахстане.
-
Profit Education Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Education Day 2026, посвященной цифровизации образования в Казахстане.
-
Check Point Advantage Astana 2026
Фоторепортаж с конференции по информационной безопасности Check Point Advantage в Казахстане.
-
Profit Industry & Energy Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Industry & Energy Day 2026, посвященной цифровизации промышленности и энергетики в Казахстане.
-
Profit Contact Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Contact Day 2026, посвященной автоматизации контакт-центров и управлению клиентским оаытом в Казахстане.