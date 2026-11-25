Антимонопольный госорган должен подключаться тогда, когда есть признаки ценового сговора.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев прокомментировал планы сотовых операторов пересмотреть тарифы. Журналисты поинтересовались, насколько обоснованны планы операторов связи повысить тарифы и нет ли здесь признаков сговора, передает Zakon.kz.

«Антимонопольный госорган должен подключаться тогда, когда есть признаки ценового сговора. АЗРК, в принципе, всегда работу проводит. Мы, как уполномоченный госорган в сфере телекоммуникаций, им помогаем с анализом и предоставлением необходимых данных», — заявил в ответ Жаслан Мадиев.

По его словам, важно соблюдать баланс, чтобы у мобильных операторов сохранялся свободный денежный поток для осуществления инвестиций.

«Мы видим, что за последние два года почти 800 млрд тенге было вложено мобильными операторами в телеком-инфраструктуру. И если эти цифры будут падать и при этом расти цены, к ним будет большой вопрос. Но здесь уже будем более скрупулезно вести более жесткий диалог с мобильными операторами», — резюмировал министр.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.