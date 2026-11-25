В Казахстан с октября было завезено 280 тыс. смартфонов, и только 9% из них не смогли пройти верификацию — 23 тыс. телефонов вызвали подозрения у госорганов.

В ходе брифинга по итогам заседания правительства журналисты обратили внимание на то, что казахстанцы жалуются на проблемы при верификации iPhone, купленных за рубежом. Они оказываются в «серой» зоне, но даже после успешного прохождения верификации ввезенные смартфоны приходится проверять повторно, если их владелец выехал за границу, передает Курсив.

Председатель Комитета телекоммуникаций МИИЦР Дамир Сейсембеков сообщил, что с конца сентября, когда вышла новая модель iPhone 18, в стране появилось 279 тыс. новых мобильных устройств.

«Из них 85% были приобретены в Казахстане и уже верифицированы. Соответственно, импортеры их привезли и верифицировали. Гражданам остается только проверить через eGov, прошел ли смартфон верификацию. Кроме того, по новым нормам, если вдруг вы купили неверифицированный телефон, вы в любой момент можете вернуть его продавцу. У продавца есть обязанность продавать только проверенные устройства. Из оставшихся 15% устройств только 23 тыс., то есть 9% от общего числа, не прошли верификацию по разным причинам», — отметил Дамир Сейсембеков.

По словам главы комитета, часто речь идет о так называемых фродовых заявках с явными признаками предпринимательской деятельности. Например, когда с одного IP-адреса подают заявки на верификацию тысяч телефонов, которые якобы завезли для личного пользования. Этими случаями, по словам Сейсембекова, занимаются правоохранительные органы.

«Если говорить о системе верификации в целом, то у нас более 90% устройств проходят ее без проблем. Есть небольшое количество, порядка 9% устройств, которые привезены, скорее всего, какими-то серыми дилерами или из-за рубежа и которые по разным причинам не могут пройти верификацию», — добавил глава комитета.

Дамир Сейсембеков также опроверг информацию о том, что завезенные смартфоны приходится верифицировать повторно после выезда за границу. По его словам, если телефон однажды прошел верификацию, то он уже включен в белый список и дополнительная проверка не требуется.

Ранее сообщалось, что казахстанцам стало проще зарегистрировать телефон, привезенный из-за границы. Теперь при верификации IMEI не нужно самостоятельно получать дополнительные документы: необходимые данные, включая сведения о пересечении границы, система проверяет автоматически.