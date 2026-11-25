Как именно в Казахстане ограничат детям доступ к соцсетям и опасному контенту?
От внедрения детских SIM-карт решено отказаться.
О том, как в Казахстане будет работать механизм ограничения доступа детей к соцсетям, рассказали в МИИЦР РК. Ведомство прорабатывает эти механизмы совместно с операторами связи и министерством культуры и информации, в связке с новыми нормами о защите детей в интернете, передает Sputnik.
«Отдельных детских SIM-карт не будет, менять номер не нужно. Родитель на eGov добровольно отмечает, что номером пользуется ребенок. Оператор получает только эту отметку, без данных о ребенке, и включает фильтрацию опасного контента», — подчеркнули в ведомстве.
Снять отметку можно в любой момент.
«Чтобы фильтр нельзя было обойти через VPN, отдельно прорабатываем защиту самого устройства. В школах и колледжах фильтрация Wi-Fi будет обязательной для всех подключенных устройств», — заявили в ведомстве.
По данным представителей Минцифры, главная ответственность остается за родителями.
«Государство и операторы дают инструменты, но включить фильтр, следить, каким устройством и как пользуется ребенок, должны родители. Если номер оформлен на взрослого и передан ребенку, отвечает за его использование именно этот взрослый. Никакой фильтр не заменит родительского внимания», — отметили в Минцифры.
Сроки запуска пилотного проекта пообещали объявить после согласования технических требований с операторами.
Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.
Свежие новости
Статьи
Последние фоторепортажи
-
Profit Security Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Security Day 2026, посвященной информационной безопасности в Казахстане.
-
Profit Education Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Education Day 2026, посвященной цифровизации образования в Казахстане.
-
Check Point Advantage Astana 2026
Фоторепортаж с конференции по информационной безопасности Check Point Advantage в Казахстане.
-
Profit Industry & Energy Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Industry & Energy Day 2026, посвященной цифровизации промышленности и энергетики в Казахстане.
-
Profit Contact Day 2026
Фоторепортаж с конференции Profit Contact Day 2026, посвященной автоматизации контакт-центров и управлению клиентским оаытом в Казахстане.