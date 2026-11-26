Телекоммуникационная отрасль играет все более значимую роль в развитии цифровой экономики Казахстана.

Крупнейшие операторы расширяют покрытие и модернизируют сети, одновременно внедряя новые технологии, развивая цифровые сервисы и создавая рабочие места. Их деятельность уже не ограничивается традиционными услугами связи, охватывая финансовые технологии, IT-разработки, образование и реализацию социальных проектов, передает Ranking.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь–сентябрь 2026 г. инвестиции в основной капитал в сфере информации и связи достигли 344,7 млрд тг, увеличившись на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (ИФО — 129,2%). Практически весь объем вложений обеспечили собственные средства предприятий: 342,7 млрд тг, против 219,1 млрд тг годом ранее. По итогам 2025-го инвестиции составляли 414 млрд тг, увеличившись на 35,1% (ИФО — 113,4%). Для справки: в 2021 году показатель составлял 128,6 млрд тг, а в 2023-м достиг максимума в 451,7 млрд тг. После сокращения в 2024 году инвестиции вновь начали расти.

Рост инвестиций в сфере информации и связи сопровождается увеличением занятости и заработной платы. Во втором квартале 2026-го фактическая численность работников отрасли достигла 71,8 тыс. человек — на 5% больше, чем годом ранее (68,4 тыс. человек). Списочная численность выросла на 3,9%, до 75,4 тыс. человек. В четвертом квартале 2021 года фактическая численность составляла 61,4 тыс. человек, а в аналогичном периоде 2025-го — 68,5 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата во втором квартале 2026-го достигла 851,1 тыс. тг (против 819,9 тыс. тг годом ранее), значительно превысив средний показатель по экономике (486,4 тыс. тг). Для наглядности покажем пятилетнее изменение: в четвертом квартале 2021 года показатель составлял 370,1 тыс. тг, а в аналогичном периоде 2025-го — уже 883,5 тыс. тг.

Значительную роль в развитии телекоммуникационной инфраструктуры играют крупнейшие операторы мобильной связи. По данным финансовой отчетности международной группы VEON, совокупные капитальные затраты (CAPEX) Beeline Казахстан за 2021–2025 годы составили 380,8 млрд тг. Ежегодный объем вложений увеличился с 57,7 млрд тг в 2021 году до 104,7 млрд тг в 2025-м, то есть в 1,8 раза. После небольшого сокращения в 2022 году инвестиции компании росли три года подряд: в 2023-м CAPEX достиг 75,9 млрд тг, в 2024-м — 85,7 млрд тг, а в 2025-м впервые превысил 100 млрд тг, увеличившись за год на 22,2%.

Совокупные инвестиции и капитальные вложения Kcell/activ за 2021–2025 годы составили 442,4 млрд тг, включая 78 млрд тг расходов на приобретение радиочастот 5G. Без учета этих затрат показатель составил 364,4 млрд тг, против 380,8 млрд тг у Beeline. Однако методологии расчета капитальных затрат операторов различаются, поэтому даже после корректировки суммы не являются полностью сопоставимыми. В 2025 году CAPEX Beeline Казахстан достиг 104,7 млрд тг, тогда как Kcell/activ сообщил о капитальных затратах в размере 102,8 млрд тг, направленных на развитие сетей 4G и 5G. При этом совокупные вложения Kcell в основные средства и нематериальные активы составили 107,7 млрд тг. Tele2/Altel также инвестировал в инфраструктуру и технологии: согласно информации оператора, за три года к октябрю 2025-го вложения превысили 240 млрд тг.

Капитальные вложения Beeline сопровождаются расширением сети четвертого поколения. В 2025 году количество площадок 4G у оператора увеличилось с 8,3 тыс. до 9 тыс., а численность пользователей сети достигла 9 млн человек. Всего абонентская база компании насчитывала 11,8 млн человек. Наряду с модернизацией наземной инфраструктуры оператор внедряет новые технологии связи. Так, в сентябре 2026 года Beeline совместно со Starlink запустил сервис Direct-to-Mobile, позволяющий смартфонам подключаться непосредственно к спутникам без дополнительного оборудования. Абоненты Beeline уже пользуются новой технологией по всему Казахстану. Сервис особенно актуален для удаленных территорий и автомобильных трасс без наземного покрытия сети, а в чрезвычайных ситуациях может обеспечивать дополнительный канал связи.

Помимо телекоммуникационной инфраструктуры, Beeline расширяет присутствие на рынке цифровых услуг. По итогам 2025 года выручка компании от цифровых сервисов увеличилась на 30,5%, достигнув 56,4 млрд тг, или 13,3% совокупной выручки. Число цифровых клиентов по методологии VEON составило 14,1 млн, ежемесячная аудитория суперприложения Janymda достигла 4,6 млн пользователей, а число пользователей финансовой платформы Simply — 4,1 млн. Развитие цифровой экосистемы сопровождается созданием собственных технологических решений. В QazCode, специализирующейся на программном обеспечении и искусственном интеллекте, в 2025 году работали около 750 специалистов. Среди разработок компании — платформа Aventa AI для автоматизации бизнес-процессов с помощью ИИ-агентов. Еще одним направлением стало развитие Hyper Cloud, предусматривающее создание облачной инфраструктуры и вычислительных мощностей для бизнеса.

Операторы связи вносят значительный вклад в формирование доходов государственного бюджета. По данным информационной системы «Параграф», за 2021–2025 годы три крупнейших оператора мобильной связи суммарно перечислили около 830 млрд тг налогов и других платежей. Наибольшая сумма пришлась на Tele2/Altel: 296,1 млрд тг. Следом расположились Beeline Казахстан (286,9 млрд тг) и Kcell/activ (247 млрд тг). При этом платежи Beeline увеличивались ежегодно, достигнув в 2025-м 80,6 млрд тг, против 15,5 млрд тг в 2021 году. По итогам 2025-го показатель компании оказался наибольшим среди трех операторов, превысив результаты Tele2/Altel (73,6 млрд тг) и Kcell/activ (43,4 млрд тг).

Экономический вклад операторов также проявляется в обеспечении занятости и развитии профессиональных компетенций. По данным VEON, численность работников казахстанского бизнеса группы — Beeline Казахстан — увеличилась с 3,9 тыс. человек в 2021 году до 4,8 тыс. человек в 2025-м, то есть на 24,8%. Рост наблюдался ежегодно, сопровождая расширение телекоммуникационной инфраструктуры и цифровых направлений. Компания объединяет специалистов в сфере инженерии, строительства, информационных технологий, программирования, обслуживания клиентов и управления, расширяя возможности трудоустройства квалифицированных кадров.

Помимо основной деятельности, операторы мобильной связи реализуют социальные и экологические инициативы. Kcell/activ предлагает специальные тарифы для людей с инвалидностью, студентов и семей, а также модернизирует автономные системы электроснабжения, переходя на более экологичные виды топлива. В компании внедрена система экологического менеджмента по стандарту ISO 14001. Tele2/Altel развивает проекты цифровой безопасности, включая программу «Желіде қауіпсіз бол», направленную на повышение цифровой грамотности, и запущенную в 2025 году детскую SIM-карту SIM KIDS с инструментами защиты от опасного интернет-контента.

Социальные инициативы Beeline имеют долгосрочную финансовую основу. Согласно информации VEON, компания взяла на себя обязательство направлять 1% годовой выручки на программы корпоративной социальной ответственности через фонд Zhyly Zhurek. При выручке Beeline в 425,7 млрд тг за 2025 год такой ориентир соответствует 4,3 млрд тг.

Одним из направлений социальной деятельности операторов стала помощь населению во время масштабных паводков 2024 года. Tele2/Altel предоставлял жителям пострадавших районов дополнительные пакеты мобильной связи. Beeline Казахстан направил 1 млрд тг на поддержку пострадавших, в том числе на обеспечение жильем. В результате 45 семей получили квартиры в Уральске, еще одна квартира была приобретена на средства абонентов компании. Дополнительно оператор предоставил бесплатные услуги связи на сумму 160 млн тг.

Одним из крупнейших направлений социальных инвестиций Beeline стало развитие сельского образования. В 2022 году компания выделила 2 млрд тг на модернизацию опорных сельских школ. В рамках проекта были обновлены восемь учебных заведений и около 280 кабинетов, а улучшенными условиями обучения смогли воспользоваться 4,7 тыс. детей. В 2024-м при участии Beeline и фонда Zhyly Zhurek также была открыта школа имени Абдуали Кайдара в селе Шелек, рассчитанная на 900 мест. Уже в 2025 году ее учащиеся завоевали более 50 наград республиканского уровня, восемь выпускников получили «Алтын белгі», еще двое — аттестаты особого образца. Сразу 25 из 44 выпускников поступили в высшие учебные заведения на образовательные гранты.

Социальные инициативы Beeline дополняются проектами по повышению доступности цифровых услуг. В рамках программы «Безграничные возможности» компания обеспечивает интернетом 20 социальных учреждений. В июне 2025 года оператор представил образовательного ИИ-помощника AI Tutor на базе казахстанской языковой модели KazLLM, включающего шесть учебных модулей для поддержки обучения на казахском языке. В декабре того же года был запущен тариф «Мега+ Социальный» для пенсионеров, педагогов, людей с инвалидностью и отдельных категорий ветеранов.

Экологическая устойчивость становится одним из направлений развития телекоммуникационной инфраструктуры Казахстана. Kcell/activ модернизирует автономные системы электроснабжения и внедряет более экологичные виды топлива, а Tele2/Altel предусматривает использование возобновляемых источников энергии на базовых станциях в рамках политики устойчивого развития. Beeline Казахстан также развивает альтернативные источники энергии: в 2025 году компания развернула 13 телекоммуникационных ретрансляционных станций на солнечной энергии и ввела в эксплуатацию гибридный объект с солнечной и ветровой генерацией. Помимо этого, в рамках инициативы Giga City 2.0 был представлен проект Magic Pole, объединяющий функции базовой станции и энергоэффективного уличного освещения.

Дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли все теснее связано с внедрением технологий, выходящих за пределы традиционных услуг связи. На этом фоне операторы связи формируют комплексную модель развития, объединяющую модернизацию инфраструктуры, создание отечественных цифровых продуктов и долгосрочные социальные инициативы. Особое значение приобретает распространение новых технологических решений на удаленные территории и расширение возможностей их использования для населения, бизнеса и социальных учреждений.