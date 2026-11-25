Серьезный цифровой потенциал республики отметили эксперты.

Казахстан лидирует среди стран ЕАЭС по поддержанным Фондом цифровых инициатив проектам, сказал зампредседателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян в ходе видеомоста «Цифровые проекты стран ЕАЭС». Он сообщил, что фонд одобрил 14 проектов и выделил около $10 млн на их развитие, передает Sputnik.

«Казахстан у нас лидер по проектам и по количеству проектов. И это нас радует, потому что мы видим, что в Казахстане накоплен очень серьезный цифровой потенциал, и мы видим, что этот интерес проявляют буквально все ведомства Казахстана», — отметил Саркисян.

Проекты охватывают разные сферы и вопросы: развитие искусственного интеллекта, управление водными ресурсами, логистику, привлечение инвестиций и модернизацию ЖКХ.

Также спикер выделил проект по созданию AI Super Cloud — инфраструктура для развития ИИ и создания новых цифровых решений.

«Здесь важно то, что в рамках нашего проекта — эти сервисы будут также предоставлены на безвозмездной основе странам Евразийского Союза, что для нас очень важно», — добавил зампред ЕАБР.

Еще один проект, который отметил Саркисян — это проект по созданию национальной информационной системы водных ресурсов «КазСу». Эта система направлена на повышение прозрачности и эффективности управления водными ресурсами страны. По его словам, именно этот проект стал победителем на международном форуме Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона ADFIAP Awards 2026.

«Здесь важно, что эти решения, которые мы реализовали в Казахстане — они должны быть очень интересны в том числе и для Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, где также стоит остро проблема эффективного использования водных ресурсов», — говорит Тигран Саркисян.

Еще один не менее важный проект — это разработка опытных образцов навигационных пломб для отслеживания автомобильных и железнодорожных перевозок по территории ЕАЭС в рамках развертывания информационной системы «Транзит».

Саркисян также ответил на вопрос журналиста о востребованности в цифровой платформе «Работа в ЕАЭС» со стороны казахстанцев. По его данным порядка 10% от всех заявок поступает из республики. При этом востребованы именно высококвалифицированные специалисты.