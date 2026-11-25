Казахстан стал лидером среди стран ЕАЭС по числу поддержанных цифровых проектов
Серьезный цифровой потенциал республики отметили эксперты.
Казахстан лидирует среди стран ЕАЭС по поддержанным Фондом цифровых инициатив проектам, сказал зампредседателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян в ходе видеомоста «Цифровые проекты стран ЕАЭС». Он сообщил, что фонд одобрил 14 проектов и выделил около $10 млн на их развитие, передает Sputnik.
«Казахстан у нас лидер по проектам и по количеству проектов. И это нас радует, потому что мы видим, что в Казахстане накоплен очень серьезный цифровой потенциал, и мы видим, что этот интерес проявляют буквально все ведомства Казахстана», — отметил Саркисян.
Проекты охватывают разные сферы и вопросы: развитие искусственного интеллекта, управление водными ресурсами, логистику, привлечение инвестиций и модернизацию ЖКХ.
Также спикер выделил проект по созданию AI Super Cloud — инфраструктура для развития ИИ и создания новых цифровых решений.
«Здесь важно то, что в рамках нашего проекта — эти сервисы будут также предоставлены на безвозмездной основе странам Евразийского Союза, что для нас очень важно», — добавил зампред ЕАБР.
Еще один проект, который отметил Саркисян — это проект по созданию национальной информационной системы водных ресурсов «КазСу». Эта система направлена на повышение прозрачности и эффективности управления водными ресурсами страны. По его словам, именно этот проект стал победителем на международном форуме Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона ADFIAP Awards 2026.
«Здесь важно, что эти решения, которые мы реализовали в Казахстане — они должны быть очень интересны в том числе и для Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, где также стоит остро проблема эффективного использования водных ресурсов», — говорит Тигран Саркисян.
Еще один не менее важный проект — это разработка опытных образцов навигационных пломб для отслеживания автомобильных и железнодорожных перевозок по территории ЕАЭС в рамках развертывания информационной системы «Транзит».
Саркисян также ответил на вопрос журналиста о востребованности в цифровой платформе «Работа в ЕАЭС» со стороны казахстанцев. По его данным порядка 10% от всех заявок поступает из республики. При этом востребованы именно высококвалифицированные специалисты.
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