Контакт-центр для учителей запустили в Казахстане
В ближайшие недели Минпросвещения будет проверять работу системы и устранять возможные технические недочеты.
Министерство просвещения РК запустило контакт-центр 1472 на платформе «Устаз». Об этом рассказала глава ведомства Жулдыз Сулейменова. По ее словам, у учителей есть масса вопросов, которые требуют оперативных ответов, однако до этого времени педагогам приходилось месяцами ждать ответов на обращения, повторно направлять запросы и обращаться в разные инстанции. Теперь педагоги смогут получить необходимую помощь по единому номеру 1472. Все обращения будут приниматься конфиденциально, передает Sputnik.
Педагоги смогут получить консультации и помощь в решении вопросов, связанных
— с трудовыми отношениями и условиями труда;
— с конфликтами с руководством или родителями;
— с начислением зарплаты и дополнительных выплат;
— с методической поддержкой.
Контакт-центр пока запустили в тестовом режиме. Две ближайшие недели специалисты будут проверять работу системы и устранять возможные технические недочеты.
Жулдыз Сулейменова обратилась к педагогам с призывом уже сейчас пользоваться новым сервисом и делиться обратной связью.
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