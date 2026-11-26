В ближайшие недели Минпросвещения будет проверять работу системы и устранять возможные технические недочеты.

Министерство просвещения РК запустило контакт-центр 1472 на платформе «Устаз». Об этом рассказала глава ведомства Жулдыз Сулейменова. По ее словам, у учителей есть масса вопросов, которые требуют оперативных ответов, однако до этого времени педагогам приходилось месяцами ждать ответов на обращения, повторно направлять запросы и обращаться в разные инстанции. Теперь педагоги смогут получить необходимую помощь по единому номеру 1472. Все обращения будут приниматься конфиденциально, передает Sputnik.

Педагоги смогут получить консультации и помощь в решении вопросов, связанных

— с трудовыми отношениями и условиями труда;

— с конфликтами с руководством или родителями;

— с начислением зарплаты и дополнительных выплат;

— с методической поддержкой.

Контакт-центр пока запустили в тестовом режиме. Две ближайшие недели специалисты будут проверять работу системы и устранять возможные технические недочеты.

Жулдыз Сулейменова обратилась к педагогам с призывом уже сейчас пользоваться новым сервисом и делиться обратной связью.