На платформе интегрирован сервис eGov GPT и уже доступно 55 государственных услуг.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании правительства напомнил, что важно расширять функционал национального мессенджера. По словам главы Минцифры Жаслана Мадиева, на платформе Aitu зарегистрировано около 7 млн пользователей, ежедневно сервисом пользуется порядка 350 тысяч человек. До 80% госуслуг из eGov появится в национальном мессенджере, передает Sputnik.

«Aitu — это не просто мессенджер. Мы должны создавать национальную экосистему, необходимо активнее проводить работу. Особенно государственные служащие должны ежедневно использовать мессенджер Aitu, служебная информация должна направляться только через этот национальный мессенджер», — сказал Олжас Бектенов.

При использовании мессенджера мобильный интернет не тарифицируется. Кроме того, на платформе интегрирован сервис eGov GPT, а также доступно 55 государственных услуг. До конца текущего года планируется расширить интеграцию до 75-80% услуг, охваченных системой eGov.

Жаслан Мадиев отметил, что госорганы и компания «Самрук-Казына» уже используют Aitu Workspace в повседневной служебной деятельности.

Премьер Олжас Бектенов поручил госслужащим ежедневно пользоваться Aitu и передавать служебную информацию через него.

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