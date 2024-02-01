Кселл останется у Казахтелекома?

Продажу Altel/Tele2 вынесли на публичное обсуждение.

Министерство национальной экономики РК вынесло на публичное обсуждение поправки в постановление правительства от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021–2025 годы». Документ размещен на сайте «Открытые НПА», публичное обсуждение продлится до 14 февраля.

Согласно предложенным поправкам, в число крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов и национальных компаний, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, войдет ТОО «Мобайл Телеком-Сервис». Таким образом, именно компанию, которой принадлежат Altel и Tele2, продадут частному инвестору.

Напомним, недавно возможность продажи одной из дочек Казахтелекома обсуждалась на заседании комиссии по демонополизации. Однако к тому моменту вероятный оператор, который должен быть продан, не назывался.

По данным, озвученным в ходе заседания, группа компаний АО «Казахтелеком» владеет долей рынка в 59,1%. По состоянию на 1 января 2024 года 80,85% акций АО «Казахтелеком» принадлежит государственному Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына», еще 9,19% акций — у АО «First Heartland Jusan Bank». Суммарная рыночная стоимость акций АО «Казахтелеком» составила 371,8 млрд тенге.

Интересно, что по некоторым оценкам именно Кселл выглядел наиболее вероятным претендентом на продажу. В 2018 году Казахтелеком приобрел 75% акций Кселл у Telia Company и Fintur Holdings B.V. В 2021 году Совет директоров АО «Казахтелеком» принял решение о реализации 24% акций путем их продажи на Казахстанской фондовой бирже. Покупателями стали Jusan Bank и Pioneer Technologies S.A.R.L.

Два других мобильных оператора, которые входят в ГК Казахтелекома, Altel и Tele2, были объединены в 2015 году. Сделка прошла между АО «Казахтелеком» и Tele2 Group.