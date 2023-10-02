Куда пойдет «Кселл»?

Оператор выглядит главным претендентом на «выход» в рынок

Из трех неизвестных в плеяде «Казахтелекома», именно «Кселл» может стать «известным» — и именно его могут вывести «в рынок». Судя по всему, инвесторы думают именно так.

Напомним, что около года назад Агентство по защите и развитию конкуренции РК потребовало от «Казахтелекома», который контролирует, помимо «Кселл», СП Tele2 и Altel, вывести в рынок одного из операторов. Самым логичным претендентом выглядит «Кселл», потому, что оператор вполне себе рыночная компания, которая и была в рынке, да и остается там сейчас.

Акции оператора, видимо, думают также, находясь на высокой ноте, и, по сути, отражая ожидания инвесторов — «покупай на ожиданиях, продавай на факте». В целом, акции оператора на Казахстанской фондовой бирже котируются в достаточно узком диапазоне: верхняя граница на уровне около 2800 тенге за бумагу, нижняя граница — на уровне 1000 тенге. Сейчас акции находятся в середине диапазона, возможно, на волне оптимизма инвесторов, котируясь на отметке около 2000 тенге.

Яркий пример этого самого оптимизма — «First Heartland Jusan Bank», который оказался именно тем покупателем, о котором мы гадали в этом материале. Напомним, что 11 сентября 2023 года KASE (Казахстанская фондовая биржа) сообщила о рекордном с 2018 года объеме сделок по простым акциям Казахтелекома. По итогу торгового дня более 983 тысячи ценных бумаг оператора на сумму почти $70,4 млн поменяли своего владельца. Как понятно, новым владельцем акций оператора стал «First Heartland Jusan Bank», который, кстати, ранее приобрел пакет акций «Кселл» в рамках стратегии банка, «направленной на построение финансового института с высокой цифровой составляющей в бизнесе». Повторимся, что эти покупки могут демонстрировать потенциал с точки зрения интереса инвесторов к отрасли в целом и в частности.

По состоянию на 01 июля 2023 года, оператором владеют «Казахтелеком» (51%), Pioneer Technologies S.A R.L. (14,87%), «First Heartland Jusan Bank» (9,08%) и «Единый накопительный пенсионный фонд» (7,06%).

Сценарий вывода в рынок, если он состоится, в общем-то, описан уже выше: часть акций будет продана институциональным инвесторам, часть попадет розничным инвесторам без концентрации контрольного пакета в каких-то одних руках.