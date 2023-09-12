По акциям Казахтелекома зафиксирован крупнейший объем с 2018 года

Почти миллион простых акций оператора поменяли своего владельца.

11 сентября 2023 года KASE (Казахстанская фондовая биржа) сообщила о рекордном с 2018 года объеме сделок по простым акциям Казахтелекома. По итогу торгового дня более 983 тысячи ценных бумаг оператора на сумму почти $70,4 млн поменяли своего владельца (на момент подготовки материала акция котировалась по 33400 тенге). Это почти 9% от общего количества объявленных акций и 9,5% от количества акций в обращении.

Сделки на KASE были проведены тремя лотами (все перед закрытием торгового дня в 16.27) — 283350 акций, 300000 акций и 400000 акций. Цена практически не отреагировала на такой колоссальный объем.

Достоверно определить, кто стал новым владельцем почти миллиона акций, не представляется возможным, по крайней мере, до публикации обновленного реестра акционеров. К слову, по состоянию на 1 июня 2023 года (это самая актуальная информация, доступная на сайте KASE), АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» владел 5,571 млн акций Казахтелекома (52,03% простых акций — здесь и далее), ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК» — 3,08 млн (28,8%), а The Bank New York Mellon DRS (номинальный держатель) — 1, 046 млн (9,77%).