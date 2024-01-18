Одного из мобильных операторов Казахтелекома передадут новому инвестору

В правительстве прошло очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики.

Участники заседания обсудили ход демонополизации группы компаний АО «Казахтелеком». В частности, рассмотрен процесс вывода одного из мобильных операторов на конкурентный рынок. Стало известно, что в настоящее время уже ведутся переговоры с потенциальными иностранными инвесторами.

Ожидается, что эта мера позволит повысить качество предоставляемых населению услуг и положительно повлияет на развитие телекоммуникационной отрасли. Отметим, что по данным, представленным в отчете «Измерение развития Интернета в Казахстане: На основе индикаторов универсальности Интернета ЮНЕСКО», в 2021 г. АО «Казахтелеком» доминировал на рынке фиксированного широкополосного доступа с долей рынка 63,34%, далее идет «Beeline» (20,74%) и прочие операторы (9,93%). При этом количество абонентов АО «Казахтелеком» — 1,879 млн, у «Beeline» 562 тыс., у прочих операторов — 269 тыс. На рынке мобильных операторов широкополосного доступа лидирует «Beeline» (40,90%), далее идут «Kcell» (32,88%) и «Теле2/Altel» (26,22%). По количеству абонентов лидирует «Beeline» (7,895 млн), далее идут «Kcell» (6,347 млн) и «Теле2/Altel» (5,062 млн). Учитывая, что торговые марки «Kcell», «Теле2» и «Altel» принадлежат АО «Казахтелеком», ГК владеет долей рынка 59,1%.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил ускорить процесс вывода одного из мобильных операторов АО «Казахтелеком» на конкурентный рынок. О том, что это будет за оператор, пока неизвестно. В конце прошлого года глава МЦРИАП Багдат Мусин поделился информацией о том, что аудит проходят две компании, но которая из них в конечном счете будет продана, пока неясно.

При этом отметим, что стоимость акций Kcell на данных новостях показала рост. Акции Казахтелекома отреагировали небольшим снижением.