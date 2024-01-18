Индикаторы универсальности интернета в Казахстане. Главные выводы исследования

210-страничный документ охватывает 303 индикатора.

Исследование, представленное 15 декабря 2023 года, подготовлено Интернет-Ассоциацией Казахстана в составе группы экспертов (Азиза Шужеева, Владимир Туреханов, Александр Ляхов и Шавкат Сабиров) при поддержке Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы. Среди упомянутых 303 индикаторов, которые, так или иначе, фигурируют в этом объемном труде, представлены 109 основных и 29 контекстуальных индикаторов универсальности интернета по версии ЮНЕСКО. Как отмечают авторы исследования, Казахстан стал шестой страной (вслед за Бразилией, Бенином, Сенегалом, Кенией и Германией), где публикуется подобный документ. Отчет затрагивает данные и состояние до 2022 года (в силу ряда причин). «Январь 2022 года и военные конфликты изменили ситуацию принципиальным образом, поэтому, на наш взгляд, следует проводить исследование отдельно», — конкретизируют эксперты.

Исследование индикаторов универсальности интернета в Республике Казахстан оперирует широким набором статистических данных, в частности, в самом его начале авторы базируются на статистике в части плотности проникновения интернета в Казахстане, который, несомненно, является краеугольным во всех без исключения процессах, описанных в исследовании. «На сегодня, — отмечается в документе, — 81,3% населения страны имеют доступ в интернет при практически равноправном использовании (мужчины — 93,2% и женщинами 92,6% от общего числа населения). Очевидно, что географическое положение Казахстана таково, что 9 место в мире по территории, население страны находится на 64 месте с плотностью населения менее 7 человек на квадратный километр. Это обстоятельство является сложным для организации доступа в интернет в удаленных регионах».

Цифровая грамотность Казахстана в 2021 г. достигла 87,3%, продолжают авторы, при этом, уровень «готовности» населения (способность «воспринимать» услуги в онлайн-формате) очень высок. В стране существуют соответствующие экономические зоны, стимулирующие развитие инновационной деятельности.

«Казахстан является лидером среди стран Центральной Азии и ЕАЭС по обеспечению доступа к интернету, — констатируют авторы. Доступ к интернету в свою очередь является важнейшим вопросом в цифровизации Казахстана. Для обеспечения доступности интернета разработаны различные проекты, как, например, „250+“, которые нацелены на обеспечение интернетом населенных пунктов с численностью населения более 250 человек».

На сегодня средний возраст населения Казахстана в 2021 г. составляет 31,8 лет, в стране проживает около 6,5 миллионов детей и подростков до 18 лет. Этими причинами обусловлен рост количества интернет-пользователей до 92,9% от общего числа населения. Положительно на этот параметр оказывает и рост урбанизации, который по итогам 2020-го составил 58,5% и продолжает расти.

С точки зрения глобальных индикаторов авторы исследования приводят Индекс развития информационно-коммуникационных технологий — комбинированный индикатор Международного союза электросвязи, характеризующий достижения стран мира с точки зрения развития информационно-коммуникационных технологий. По итогам 2017 года (с 2018 года индекс не публиковался) Индекс развития ИКТ Казахстана составил 6,12 (66 месте в рейтинге). В этом же списке Индекс сетевой готовности Всемирного экономического форума, где по итогам 2021-го Казахстан занимает 61 место из 130. Наконец, Индекс электронной коммерции ЮНКТАД (Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию), где Казахстан занимает 60 место из 152 стран (по состоянию на 2020 год).

Завершим еще одним чрезвычайно важным индикатором — Индексом мобильной связи, который измеряет GSM ассоциация. По оценке Ассоциации, Казахстан в этом Индексе располагается на 45 месте из рассмотренных 79 стран (2021 год). К слову, по состоянию на 2021 год, число абонентов мобильной связи составило 24,47 млн при населении 19,25 млн.

Большой блок исследования — это «Политика, право и система регулирования интернета в Казахстане». В этом же разделе авторы отмечают роль «Электронного правительства» как основного инструмента по взаимодействию граждан и бизнеса с государственными органами. Государственные услуги в электронном формате появились на портале «Электронного правительства» в 2007 года, а по итогам и в 2021-го автоматизация услуг была доведена до 93%. Уровень предоставления государственных услуг в онлайне по итогам в 2020 года составил 0,92 и был отмечен в отчете ООН как «очень высокий». По итогам того же 2020-го «Электронное правительство» Республики Казахстан заняло 29 место среди 193 стран-членов ООН.

Значительная часть этого блока исследования — вопросы инфраструктуры интернета, в т. ч. в части достижения т. н. равного доступа для всех жителей Казахстана, тенденции в онлайн-образовании, ситуация с защитой детей в интернете, управление интернетом на национальном уровне (Казнет).

По мнению авторов исследования, среди драйверов развития ИКТ в Казахстане госпрограмма «Цифровой Казахстан», которая предусматривает повышение качества жизни населения и увеличение темпов экономического роста за счет внедрения цифровых технологий, а также нацпроект Digital El. Не менее важным эксперты считают инфраструктурный проект «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов по технологии ВОЛС», который предусматривает строительство 14514 км волоконно-оптических линий связи для 828 сельских населенных пунктов. С точки зрения кибербезопасности авторы отмечают программу «Киберщит», срок реализации которой закончился в 2022 году. К слову, по итогам того же, 2021-го, Казахстан расположился на 31 месте в глобальном индексе по кибербезопасности, а уровень осведомленности населения об угрозах кибербезопасности составил 78%.

Рекомендации

Рекомендаций экспертами предложено множество. Мы выделили, на наш взгляд, наиболее важные (более детально адресуем к полной версии документа по указанной ниже ссылке).

В широком понимании, с точки зрения доступности, эксперты рекомендуют перейти от разработки версий для слабовидящих к разработке интернет-ресурсов с применением соответствующих стандартов и рекомендаций (например, ISO/IEC 40500:2012 Information technology — W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0). Это позволит пользоваться интернет-ресурсами гражданам с полным отсутствием зрения. Кроме того, авторы отмечают, что госорганам и техническому сообществу рекомендуется поощрять политику использования открытых образовательных ресурсов (ООР) и создавать благоприятную среду для качественного и профессионального образования. «Должны быть созданы цифровые институты непрерывного образования, реализующие интегрированные программы высшего, послевузовского и дополнительного образования», — акцентируют авторы.

Кроме того, авторы исследования рекомендуют продолжить реализацию соответствующих мероприятий по предоставлению доступа в интернет для удаленных регионов Казахстана, расширить использование языковых версий на веб-сайтах министерств с учетом языковых потребностей людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями. И более детально в этом разделе:

— обеспечение верифицированной казахстанской статистикой по количеству пользователей в социальных сетях;

— разработка недорогих тарифных планов доступа в интернет для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями;

— оптимизация приложений и веб-сайтов для удобства использования разными поколениями;

— проведение академических исследований по чрезмерному использованию интернета с социально-медицинской, психологической, биологической и социологической точки зрения;

— расширение сбора соответствующих данных для оценки растущей цифровизации и доступа к интернету в социальном разрезе;

— проведение исследований эффективности государственного цифрового образования в школах в сравнении с другими странами, имеющими передовой опыт в этой отрасли.

Рекомендации для госорганов выглядят так:

— содействие разработке политики на всех форумах в рамках стратегических обязательств Казахстана по правам человека;

— привлечение гражданского общества и научных кругов к общественным консультациям, семинарам, рабочим группам и опросам;

— формирование и постоянное проведение Форума по управлению интернетом в Казахстане и постоянное участие в глобальном Форуме по управлению интернетом (IGF);

— участие представителей государства в деятельности международной организации ICANN совместно с неправительственными заинтересованными сторонами в составе делегации Казахстана.

Рекомендации для частного сектора таковы:

— широкое участие в глобальном Форуме по управлению интернетом (IGF) и форумах по управлению интернетом в Республике Казахстан;

— преодоление необходимого порога достаточности представленности женщин в сфере ИКТ и интернета.

Для гражданского общества предложения такие:

— активное участие в процессах с участием многих заинтересованных сторон в международном сотрудничестве в части формирования цифровой политики;

— консолидация различных общественных структур для проведения Форума по управлению интернетом в Республике Казахстан.

С точки зрения равных возможностей и безопасности эксперты рекомендуют:

— расширение индекса гендерного равенства для ИКТ отрасли и интернета;

— сокращение разрыва в количестве женщин и мужчин на руководящих должностях, связанных с ИКТ отраслью и интернетом;

— организация сбора статистической информации о цифровом насилии в отношении женщин и девочек;

— поощрение использования интернета людьми с инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями;

— продолжать усилия по борьбе с гендерными стереотипами в СМИ и насилием в отношении женщин и девочек в цифровой среде;

— расширение услуг предоставления информации об угрозах киберпреступности;

— представители всех полов должны быть в равной степени вовлечены в развитие ИКТ-технологий;

— разработка методов поддержки правоохранительных органов в эффективной борьбе с цифровым насилием при защите важных законных интересов, конфиденциальности и защите данных и т. д.

Не обошли эксперты стороной и вопрос точек обмена трафика и пиринга. По мнению авторов исследования, в рамках демонополизации услуг государственных органов необходимо передать деятельность пиринговых услуг и точек обмена трафиком в частный сектор, мотивируя это тем, что увеличение точек обмена трафиком позволит инфраструктуре страны работать более стабильно и качественно.

Что касается решения о применении либо неприменении принципов сетевой нейтральности, то, как и многие другие решения, касающиеся всего общества, должно учитывать мнения всех заинтересованных сторон: регулятора (государство), операторов связи, сетевых сервисов, гражданского общества.

Полный текст исследования в формате PDF находится по этой ссылке.