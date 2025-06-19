HONOR 400: стиль, интеллект и заряд надолго

За внешней простотой скрываются мощные интеллектуальные инструменты.

HONOR представила новую модель в среднем сегменте — HONOR 400, и смартфон уже оказался в руках редакции Profit.kz. В этом обзоре разбираем, чем он выделяется на фоне конкурентов: от дизайна и камеры до умных функций и автономности.

Смартфон HONOR 400 не просто продолжает линейку — он перезапускает ее с новым акцентом на дизайн, искусственный интеллект и автономность. Модель уже стала хитом на старте продаж в Китае и готова задать тон на глобальном рынке. HONOR делает ставку на пользователей, которым важны не только характеристики, но и ощущение «умного» комфорта в повседневности.

Сразу после анонса HONOR 400 привлек внимание сочетанием характеристик, которые раньше редко встречались в среднем сегменте. Смартфон получил изящный корпус с изогнутым OLED-дисплеем 120 Гц, 50-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой ИИ-портретов и аккумулятор на 5200 мА/ч с быстрой зарядкой 100 Вт. Все это — за довольно доступную цену. Новинка ориентирована на тех, кто ждет от смартфона больше, чем просто стандартного набора функций.

Дизайн, который хочется показать

HONOR 400 сразу выделяется на фоне однотипных моделей — это как раз тот случай, когда смартфон не хочется прятать в чехол. Задняя панель выполнена из стекла с легким перламутровым переливом и аккуратным градиентом, а корпус — в актуальном плоском форм-факторе с симметричными гранями и тонкой рамкой. В отличие от более округлых моделей предыдущих поколений, здесь ставка сделана на четкую геометрию и визуальную строгость.



Узор задней панели меняется, в зависимости от освещения.

Камерный блок оформлен в фирменной трапециевидной форме, знакомой по флагманской серии Magic, — он стал узнаваемым элементом дизайна и помогает смартфону визуально выделяться среди конкурентов в среднем сегменте.

Цветовая палитра также радует нестандартными решениями: помимо строгого полночного черного и нейтрального космического серого, доступен эффектный пустынный золотой оттенок. Корпус устройства тонкий, с квадратными краями и гладким переходом между экранами и панелями, благодаря чему смартфон удобно лежит в руке. Стильный и универсальный, HONOR 400 легко вписывается в любой гардероб — будь то повседневный streetwear или деловой casual, становясь как акцентной деталью, так и ненавязчивым дополнением образа.







Экран нового поколения: видно все, всегда и везде

Когда проверяешь уведомления прямо на солнце — это тот самый момент, когда большинство экранов превращаются в зеркало. Но HONOR 400 выдал яркость до 5000 нит, и я увидела все сообщения без стандартного для таких случаев прищура. OLED-дисплей на 6,55 дюйма с частотой 120 Гц — это не просто красиво, это визуальное «спасибо» глазам, особенно когда листаешь ленту по дороге на работу. Плотность пикселей — 460 PPI. А вечером можно позалипать в чатах при выключенном свете, экран уходит в Ultra Dark Mode и не бьет по глазам белым светом.

И тут производитель реально заморочился над комфортом: фильтрация синего, режимы циркадного ритма, динамическое затемнение — все, чтобы глаза не уставали. Даже функция AI Defocus Display — звучит странно, но ощущается как будто экран чуть «размягчает» картинку, и глаз меньше цепляется за каждый пиксель. А вот сюрприз — в машине с режимом MotionSickness Relief мне реально стало легче читать, хотя раньше от букв в движении меня укачивало за три пролистывания. Добавьте сюда защиту от воды и суперсенсорный экран, который спокойно реагирует на мокрые пальцы — и вот он, смартфон, который можно использовать хоть под дождем, хоть в маршрутке, хоть в постели.

Где что нажимается — и как звучит

HONOR 400 сидит в руке комфортно и легко. Кнопка включения и качелька громкости — на привычном месте справа, нажимаются мягко, с легким щелчком. Снизу — USB-C, динамик и микрофон, второй динамик — на верхней грани, а вот 3,5 мм разъема нет (с проводными наушниками придется попрощаться). Звук — стерео, с запасом громкости выше среднего, и что приятно, без звона на высоких частотах. Смотреть видео, слушать музыку комфортно, если не рассчитывать на мини-колонку в кармане. Все собрано аккуратно, ничего не люфтит и не скрипит. В целом — добротно, без вау-эффекта, но и без разочарования.







Снимает так, будто стоит вдвое дороже





Начну с главного: 200-мегапикселей. Не шутка, не маркетинг — действительно основной сенсор на 200 Мп. Дополняет его 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а на фронтальной панели расположен не менее амбициозный 50-мегапиксельный модуль с углом обзора 90°. Поддерживается электронная стабилизация, съемка в 4K и замедленное видео. Присутствуют продвинутые режимы — «Супермакро», «Профессиональный», HDR, а также ИИ-фильтры для моментальной стилизации снимков.



Фотография создана в ночном режиме в вечернее время пасмурную погоду. Четкость и детализация максимально сохранены.



Фото при вечернем освещении в помещении. Прекрасная детализация.



Кадр снят в обычном режиме фото на стандартных настройках.



Кадр снят в режиме портретного фото. Мягкие и плавные линии, присущие данному режиму вызывают желание снимать на него не только портреты, но и другие сюжеты.



Режим супермакро раскрывает даже самые трудноуловимые детали. Но делает кадр светлее, чем есть на самом деле.



Отличная возможность убрать блики с помощью ИИ, даже самые незначительные и кадр становится более структурированным.







Уличное освещение и выделение основного объекта в кадре. В данном случае — цветы.

ИИ-функции вроде AI Super Zoom и AI PortraitSnap работают в фоне, но результат — стабильные кадры, в которых лицо всегда в фокусе, фон чуть мягче, а глаза смотрят туда, куда нужно.



Портреты создавались в движении в обычном режиме, черно-белый кадр и элегантный стиль.

Особенно зацепил режим Harcourt Portrait — кадры будто из винтажного кино: мягкий свет, драматичная контрастность, эффект, как будто съемка шла на пленку в старой студии. А с AI Editing началась настоящая магия. Один тап — и исчезает лишний прохожий в кадре, другой — и фон дорисован за границы фото и присутствуют легкая ретушь лица. Также есть функция превращения фото в видео. Приятный бонус — все это работает без танцев с бэкапами и облаками: Google Cloud AI интегрирован напрямую.



На этих кадрах собака исчезла вместе со шлейкой, но почему-то осталось темное пятно на месте удаленного объекта.







В данном случае ИИ распознал и удалил не только прохожих, но и объект в кадре. В целом, чистая работа, учитывая тот факт, что люди на фоне были сильно размыты. С более четким изображением эффект будет еще лучше.

Режим High-Res: когда важна каждая деталь

В HONOR 400 есть режим съемки High-Res, и это не просто галочка в меню. В этом режиме камера снимает с максимальным разрешением — 50 мегапикселей без сжатия и агрессивной обработки. Да, файл весит больше, и на обработку уходит пара секунд, но результат стоит того.

Я протестировала режим на уличной съемке днем — обычный городской пейзаж: каменный дом, вывески, ветки деревьев газон. На экране вроде бы все привычно. Но когда начинаешь приближать: видно текст на табличке в витрине, структуру камня, мелкие веточки без мыла — кадр буквально оживает деталями. Этот режим — находка, если хочется снять что-то впрок: для печати, кадра на заставку или даже чтобы вырезать из фото удачный фрагмент без потери качества.

Важно: High-Res работает лучше всего при хорошем освещении, и лучше держать смартфон поувереннее — автостабилизация не всегда успевает за таким разрешением. Но если все срослось, кадры получаются почти как с фотоаппарата.



Фото в режиме High-Res



Фото в режиме High-Res

Искусственный интеллект в кадре

HONOR 400 делает ставку на интеллектуальные возможности камеры — и это не просто маркетинг. Встроенные ИИ-алгоритмы работают в режиме реального времени: они автоматически подбирают оптимальные настройки для разных сцен, распознают объекты, улучшают освещение и балансируют цвета.



Так выглядит редактор с поддержкой ИИ для фото и видео.

Особенно заметно это при портретной съемке — алгоритм точно выстраивает глубину резкости, мягко размывает фон и выделяет лицо, будто кадр прошел постобработку. Также ИИ помогает при ночной съемке, компенсируя шумы и добавляя детализацию даже при слабом освещении. Пользователю не нужно разбираться в настройках: достаточно навести камеру — остальное HONOR 400 сделает сам.

При этом HONOR 400 — не только про фотогеничность. В нем стоит кремний-углеродный аккумулятор на 6000 мАч. Я серьезно: целый день активной съемки, соцсетей и музыки — и зарядка только ближе к ночи. А когда она все же нужна — 88 Вт SuperCharge поднимает батарею за считанные минуты. Выронила телефон в лужу? Без паники: защита от пыли и воды IP66 плюс сертифицированная стойкость к падениям. Экран реагирует даже на мокрые пальцы — полезно, когда фотографируешь под моросящим дождем. Я протестировала его, намочив пальцы под струей воды из-под крана — экран реагировал как обычно.

HONOR 400 — это не про техноэнтузиазм, а устройство для комфортного повседневного использования. Здесь тот редкий случай, когда продвинутый ИИ, унаследованный от флагманов Magic-серии, переехал в доступную модель. Смартфон спокойно справляется и с повседневной рутиной, и с многозадачностью — спасибо Snapdragon 7 Gen 3. А главное — он делает это уверенно, без надрыва. Графика и производительность смартфона покрывает все современные потребности занятого человека.

Сильные стороны:

— Стильный и запоминающийся дизайн

— Мощная фронтальная камера с ИИ-функциями

— Быстрая зарядка 100 Вт и емкий аккумулятор

— Качественный OLED-дисплей 120 Гц

— Удобный форм-фактор и сборка без нареканий

— Умные фишки с ИИ, которые реально работают

Единственный момент, к которому стоит быть готовым, — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников. В случае с HONOR 400 это решение выглядит вполне ожидаемым: дизайн стал тоньше, акцент сделан на беспроводные сценарии, а аудиопрофиль смартфона адаптирован под современные Bluetooth-форматы. Тем не менее, для тех, кто до сих пор ценит проверенные проводные решения — будь то в дороге, на работе или просто в условиях нестабильного соединения — это может потребовать небольшой адаптации. Впрочем, для большинства пользователей, уже перешедших на беспроводные наушники, такой нюанс не станет препятствием. Это скорее маркер времени: аналоговый порт постепенно уступает место цифровому комфорту.

Вывод

Эстетика — лишь часть общей концепции устройства. За внешней простотой скрываются мощные интеллектуальные инструменты. HONOR 400 оснащен расширенным набором ИИ-функций флагманского уровня: от умной обработки фото и видео до автоматического кадрирования, удаления лишних объектов и улучшения портретов. Камера не просто снимает — она понимает, что вы снимаете, и как сделать кадр лучше. А встроенные AI-инструменты для перевода, записи текста и даже распознавания дипфейков превращают смартфон в персонального помощника, который адаптируется под ритм, стиль и задачи пользователя.