Между небом ИИ землей

ИИ-революция зреет не только в лабораториях, но и в ваших ПК и ноутбуках — чем удивит ASUS?

Говорить об ИИ стало уже моветоном, тема сошла с первых страниц, но это есть хорошо, ведь, как мы знаем, вслед за хайпом начинается настоящая, большая работа. Пусть она не так заметна — мы пока не особо видим проникновение ИИ в повседневную жизнь. Но именно сейчас происходит формирование критической массы решений: эволюция всегда нелинейна, иными словами, подобна взрыву, после которого уже никогда не будет так как прежде. Так будет и с ИИ.

Взять, к примеру, медицину. Казалось бы, более консервативную отрасль трудно и представить — ну, кто заменит доктора-человека при всех его недостатках? Тут и этические принципы, и целый пласт законов, да и просто доверие, которое возникает между хорошим врачом и пациентом. Но, поверьте, скоро и тут будут кардинальные изменения, потому что человек и здесь неэффективен. Например, диагностика. Как выясняется, большие языковые модели (LLM), разработанные OpenAI, уже сейчас не оставляют человеку-доктору никакого шанса с точки зрения точности медицинской диагностики и скорости принятия решения. По крайней мере, об этом говорит эксперимент в одной из крупнейших клиник Бостона, где оценивали точность постановки диагнозов большими языковыми моделями и опытными врачами. Тестирование проходило в условиях реальных условиях. Так вот, точность диагностики ИИ на этапе приема пациента в реанимацию составила 79,7%, в то время как у лучших врачей — только 75,9%. Обращаю внимание на то, что под «лучшими» подразумеваются действительно высококлассные специалисты, и их наперечет в любой клинике.

В целом, расходы на ИИ в мире по итогам 2024 года могли составить $184 млрд (данные отсюда). Выглядит весьма скромно. Но это пока: по прогнозам, к 2030 они возрастут до 1,34 трлн. Но даже эта цифра выглядит слабо. Почему? Да потому, что ИИ — это уже давно не суперсовременные лаборатории. Это еще и массовый сегмент. ИИ позволяет значительно ускорить производительность практически в любой креативной области — от банального написания текстов до обработки изображений. И пусть тексты, написанные ИИ, пока можно легко отличить от созданных человеком — лиха беда начало, через несколько лет это будет сделать труднее.

Но также справедливо и то, что для эффективной работы с ИИ нужны достойные инструменты. Например, «железо», прикладные приложения, что на уровне пользователя выражается в некоем вычислительном устройстве, максимально оптимизированном для работы с подобными технологиями.

То есть, эта самая ИИ-революция зреет не только в лабораториях, но и в ваших ПК, лаптопах и ноутбуках. И на примере подхода компании ASUS мы посмотрим, что уже сейчас есть в ИИ-авангарде потребительского рынка, какие подходы. В широком смысле продукты, которые мы рассмотрим далее, являются частью линейки Expert P. Она включает все популярные форм-факторы, включая ноутбуки ExpertBook P1, Р3, Р5, моноблок ExpertCenter P400 AiO и компактный десктоп ПК ExpertCenter P500 Mini Tower.

И начнем с офисного бестселлера — десктопа. Они все еще остаются лучшим выбором для офисного пространства по целому ряду параметров.

ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower

Когда мы говорим о десктопе, то подразумеваем высокую производительность, так сказать, без компромиссов. При этом есть обратная сторона вопроса — это «шумность», тепловыделение, физические габариты и немобильность. В ASUS хорошо над этим поработали, нивелировав ряд классических недостатков, например, предложив набор технологий ASUS Tower Air Cooler — инновационную систему охлаждения. А она тут очень нужна, так как десктоп комплектуется процессором Intel Core i7 последнего поколения (в максимальной комплектации). Так вот, решение ASUS Tower Air Cooler позволяет обеспечить тепловой пакет (тепловыделение) на уровне на 30% лучше (на пике), чем у конкурентов. Добавим к этому экономичность (до 38% электроэнергии) и бесшумность (всего 24 дБ в тихом режиме). С конструкционной точки зрения система охлаждения базируется на трех частично уплощенных теплотрубках диаметром 6,7 мм, соединенных с крупным вентилятором диаметром 9 см. Общая площадь теплоотвода составляет 3402 см², что в 4 раза больше, чем у обычных настольных ПК.

Это конечно, не все. Есть богатый набор фирменных «корпоративных» технологий, среди которых, например, ASUS ExpertGuardian (развитый пакет для защиты ПК и информации в нем), BIOS, соответствующий стандарту NIST SP 800-155 (пятилетние обновления BIOS и драйверов), а также модуль TPM 2.0. Не обошлось тут без замка Kensington, технологий безопасного резервного копирования, плюс — бесплатная годовая подписка на антивирусное ПО McAfee+ Premium. Раз мы говорим о бизнесе, то есть тут и зарекомендовавший себя сервис ASUS Business Support.

И вишенка. Об ASUS AI ExpertMeet мы будем говорить еще не раз. Итак, это интеллектуальные инструменты для видеоконференций. Например, функция AI Meeting Minutes («ИИ-протокол совещания») автоматически записывает и структурирует ключевые моменты обсуждения, а AI Translated Subtitles («ИИ-перевод субтитров») осуществляет перевод с одного языка на другой. Кстати, в качестве опции ExpertCenter P500 Mini Tower может оснащаться видеокартой NVIDIA GeForce вплоть до модели RTX 4060 для повышения графической производительности в среде ресурсоемких задач.

В самой компании устройство позиционируют для предприятий малого бизнеса — как уникальный баланс высокой производительности, безопасности и энергоэффективности по доступной цене. Но есть и другие, более узкие отрасли, например — дизайн. Здесь в максимальной комплектации ExpertCenter P500 Mini Tower будет смотреться весьма гармонично.

ExpertBook Р

Напомним, что в линейке Expert есть три модели — ExpertBook P1, Р3, Р5.

Нам интересно посмотреть на старшую модель, так как она является апофеозом актуального развития: в компании его называют «первым ИИ-ноутбуком ASUS нового поколения для корпоративных пользователей, который предлагает улучшенную защиту данных, рекордную производительность и универсальность». Посмотрим на него пристальнее.

ExpertBook P5 оснащен процессором Intel Core Ultra под кодовым названием «Lunar Lake». В этот процессор уже заложены большие возможности с точки зрения ИИ. Например, функция поиска файлов с применением технологий искусственного интеллекта позволяет быстро находить нужные документы, используя языковые запросы, и упрощает управление файлами, а технология AI–Voiceprint повышает качество аудио- и видеосвязи, выделяя голос пользователя среди фонового шума. Чуть позже мы посмотрим, как развили эту ИИ-идею в модели в ASUS.

Кстати, в компании отмечают, что ExpertBook P5 специально спроектирован для предприятий с ограниченными ресурсами IT-поддержки (МСБ). Например, ноутбук защищен от вредоносного ПО с помощью комплекса аппаратных и программных мер защиты Windows 11 Secured-core PC, защиты BIOS коммерческого уровня по стандарту NIST-155, и дискретного модуля TPM 2.0 (опция). Отвечает ExpertBook P5 и требованиям военно-промышленного стандарта надежности и оснащен усовершенствованной системой охлаждения. С конструкционной точки зрения модель имеет усиленные механические узлы — все для надежной работы в условиях, мягко говоря, не самых комфортных. Во-вторых, ExpertBook P5 поставляется с трехлетней гарантией, что тоже очень приятный бонус. Впрочем, передовая начинка и усиленные петли — это важно, но есть что-то еще, что определенно не оставит равнодушным — широкий набор фирменных и встроенных ИИ-инструментов. Например, поддержка ИИ-ассистента Copilot в ОС Windows и функцию StoryCube для продвинутой работы с графическими файлами. Кроме того, для улучшения качества конференц-связи в модели применяются такие ИИ-функции, как интеллектуальная фокусировка видео и подавление постороннего шума — все для качественного видео и чистого звука голоса во время важных переговоров. Плюс, конечно, ASUS AI ExpertMeet.

В ExpertBook P5 также реализованы интересные решения из области информационной безопасности на основе ИИ. Кроме того, для упрощения работы системных администраторов ASUS предлагает удобные инструменты, способствующие быстрому внедрению и применению возможностей ИИ. В этом списке биометрическая аутентификация и BIOS коммерческого уровня. В ExpertBook B5 также используется технология IBM QRadar EDR, использующая функции искусственного интеллекта для обнаружения потенциальных угроз для безопасности предприятий МСБ. Наконец, все эти возможности легко администрируются посредством ASUS Control Center: простая среда управления упрощает управление корпоративной инфраструктуры предприятия, сокращая операционную нагрузку на IT-отдел.

Очень важно, что в компании позиционируют модель не на топовый сегмент, который тут как бы напрашивается, а, в первую очередь, в сторону частных предпринимателей и сотрудников малых офисов. Что вкупе с долговечностью и надежностью (каждый ноутбук проходит 28 процедур тестирования), усиленной конструкцией и передовыми экологическими практиками, используемыми в производстве, делает ExpertBook P5 очень интересной инвестицией.

ExpertCenter P400 AiO

Замыкает линейку Expert P — моноблок ExpertCenter P400 AiO, решение элегантное и способное украсить рабочее пространство, но при этом, к сожалению, недооцененное. Линейка доступна в вариантах с 23,8- или 27-дюймовым дисплеем Full-HD. Модели оснащены премиальной аудиосистемой Dolby Atmos, что обеспечивает соответствующий звук в самых разнообразных приложениях. Совместима линейка и с креплениями VESA, а элегантный корпус делает моноблок ExpertCenter P400 AiO по-настоящему универсальным решением, и более того — дизайнерской вещью (чего стоит выдвижная камера). При этом, реализованные в нем функции ИБ и широкая совместимость являются весомыми преимуществами для предприятий малого бизнеса.

К слову, ExpertCenter P400 AiO — самый тонкий моноблок ASUS на данный момент. Его 27-дюймовый сенсорный FHD‑дисплей имеет углы обзора 178°, обеспечивает 99% цветового пространства sRGB и оснащен тонкой рамкой (относительная площадь экрана — 98%). Комфорт для глаз во время долгого пребывания за компьютером обеспечивается антибликовым покрытием экрана и низким уровнем синего света (сертификация TÜV Rheinland).

И, как и выше рассмотренные модели, начинка ExpertCenter P400 AiO самая что ни на есть передовая: здесь и процессор Intel Core i7, и беспроводной модуль Wi‑Fi 7. Прошивка BIOS соответствует стандарту NIST SP 800‑155, опционально доступен криптопроцессор TPM 2.02. И, конечно, полный набор упомянутых ИИ-решений от ASUS, Microsoft — все в точности соответствует ранее рассмотренным возможностям представителям линейки Expert P.

И справедливо для всех моделей линейки — сервис корпоративного уровня от ASUS VIP-класса. Это отдельная большая тема, поэтому ограничимся просто констатацией.

ИИ с вами

В исследовании отмечается, что использование инструментов с искусственным интеллектом помогает разработчикам выполнять на 26,08% больше задач. К сожалению, мы не смогли найти какие-то исследования, связанные с креативной сферой, но, полагаем, что и тут есть положительная корреляция — то есть, ИИ, вероятно, помогает поднять производительность в достаточно широком спектре задач, в то числе, и достаточно рутинных. Просто осознание этого факта без каких-то апробированных методологий вряд ли будет нести полезную нагрузку. Тоже справедливо и без надежного инструментария. А в список таковых совершенно аргументировано можно включить и представителей линейки Expert P от ASUS. Так что, как говорится, творИИте без ограничений — только вы и ваше воображение.