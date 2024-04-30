HONOR Magic6 Pro: несомненный флагман врывается на рынок

Новинка от HONOR обладает впечатляющими характеристиками, а дисплей и блок камер — вне конкуренции.

HONOR Magic6 Pro вышел на рынок Казахстана. Эту новинку мы ждали давно, учитывая, что флагманов с подобными топовыми характеристиками не появлялось на рынке уже продолжительное время. И вот, HONOR представил свой хит. Смартфон получил безопасный для глаз экран, мощное железо, обновленную оболочку, тройную камеру, большую батарею с быстрой проводной и беспроводной зарядкой, стерео-звук и влагозащиту. Но обо всем по-порядку.

В дизайне HONOR Magic6 Pro использованы премиальные материалы. Стекло экрана — HONOR NanoCrystal Shield обладает повышенной на 50% плотностью кристаллов, обеспечивая в 10 раз лучшее поглощение энергии ударов. Задняя панель модели, которая побывала у нас на тестировании, выполнена из экокожи. Особенно на ней выделяется блок камер, который вынесен в своеобразный «островок» в верхней части спинки. Подробнее о замечательных камерах HONOR Magic6 Pro — чуть ниже.

Корпус смартфона защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Боковая рамка девайса выполнена из металла, она придает дизайну смартфона строгость и лаконичность. На верхнем торце устройства расположился ИК-датчик (он используется для удаленного управления совместимыми устройствами, такими как телевизоры, ресиверы, системы кондиционирования или камеры), микрофон и динамик. На нижнем — порт стандарта USB-C 3,2 Gen1, который может использоваться для подключения внешних периферийных устройств и носителей данных благодаря USB OTG. Через этот порт также возможна проводная передача изображений, включая дополнительный режим рабочего стола.

Лоток для SIM-карт у HONOR Magic6 Pro двойной. Мобильный интернет по технологии 5G доступен для обеих активных SIM-карт, однако важно отметить, что мобильные данные не могут переключаться автоматически, если прием на одной из SIM-карт плохой. В глобальной версии имеется поддержка e-sim — она может быть активирована при отключении второй SIM-карты.

Флагман получил стерео-звук — мультимедийный динамик на нижнем торце работает в паре с разговорным динамиком. На правом боку расположились кнопки управления — клавиши достаточно крупные, имеют отчетливый, но плавный ход.

Комплект поставки включает в себя кабель USB-C, блок зарядки, документацию и защитную пленку, которая нанесена на экран с завода. Смартфоном мы пользовались без чехла в течение нескольких дней, и можем сказать, что материалы тут практичные. Несмотря на флагманские габариты и вес HONOR Magic6 Pro в ежедневной эксплуатации оказался очень удобным — крышка и стекло комфортно скруглены, эргономика отлично проработана. Единственное, что потребовало привыкания — оптический дактилоскоп, который расположен близко к нижнему торцу экрана. Но после нескольких дней использования взаимодействие с ним наладилось. К слову, для разблокировки девайса можно использовать распознавание по лицу. За это отвечает связка фронтальной камеры и датчика глубины. Они же используются для авторизации в банковских приложениях, а также для весьма интересной фишки — управления жестами. Вы можете сделать скриншот, прокрутить текст, смахнуть картинку или страницу назад и вперед.

«Железная» начинка HONOR Magic6 Pro включает все самое передовое: это топовый Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, 12 Гб оперативной памяти и хранилище емкостью 512 Гб. Одна из отличительных особенностей новинки — морозоустойчивая кремний-углеродная батарея высокой плотности на 5600 mAh. HONOR Magic6 Pro показал отличную автономность — заряда при его использовании у меня хватало на два дня при семи-восьми часах работы экрана. А технология быстрой зарядки еще более улучшает впечатления от автономности, позволяя подзарядить телефон почти на 80% всего за полчаса. От комплектного зарядного устройства смартфон полностью заряжается за 55 минут. Доступна также беспроводная зарядка на 66 Вт и обратная беспроводная зарядка других устройств.

HONOR Magic6 Pro получил изогнутый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 19,5:9 (диагональ 6,8 дюйма, разрешение 1280×2800, плотность точек 453 ppi). Он достаточно широкий для комфортного использования устройства, а за счет скругленных краев картинка получает больший объем. Матрица работает с переменной частотой от одного до 120 Гц, при этом у пользователя на выбор есть три режима: авто, 60 и 120 Гц. В простое частота обновления экрана снижается до одного герца что значительно экономит заряд батареи. Дисплей защищен фирменным стеклом HONOR NanoCrystal Shield. К слову, экран HONOR Magic6 Pro получил сертификат SGS пять звезд по устойчивости к падениям в различных сценариях. Производитель утверждает, что смартфон без повреждений выдержит падение с высоты 1,5 метра на шероховатую поверхность (например, асфальт) или даже с двух метров на деревянную поверхность. А для того, чтобы пользователи девайса получили максимальную уверенность в качестве дисплея, в HONOR пошли на беспрецедентный шаг — бесплатная замена экрана, если его получится сломать в течение 180 дней со дня покупки.

Яркость экрана в ручном режиме составляет порядка 700 нит, а под ярким солнцем она достигает 1600 нит. В полевых условиях экран HONOR Magic6 Pro показал себя с самой лучшей стороны — на улице в яркий солнечный день проблем с читаемостью экрана не возникнет, он не слепнет, углы обзора отличные, а картинка остается красочной.

Новинка работает под управлением новейшей MagicOS 8.0 на базе Android 14, с технологиями ИИ. И тут важно отметить, что прошивка получила, пожалуй, самый масштабный апгрейд за последние годы. Здесь не только кардинально улучшен пользовательский опыт, но и добавлено несколько интересных фишек. В системе предусмотрено множество вариантов оформления экрана блокировки, иконки некоторых приложений можно расширять для быстрого доступа к дополнительным функциям (например — у иконки Яндекс музыки проявляется кнопка распознавания треков), а папки настраиваются по предпочтительному размеру. Ну и, пожалуй, хитом можно назвать функцию Magic Portal. После ее активации достаточно нажать и удерживать изображение, чтобы перетащить контент с него в любое приложение. Вы можете выделить скриншот, текст на фотографии, а также адреса страниц или электронной почты. Необходимый элемент после выделения можно перенести в приложение из всплывающего сбоку экрана списка, который настраивается по предпочтениям пользователя. Например — закинуть картинку в поиск Google, прикрепить фотографию к посту в Telegram, отправить любой тест в заметки, написать письмо на тот адрес, который указан на изображении, или даже построить маршрут в картах по указанным координатам. Еще одна любопытная фишка интерфейса — Magic Капсула. Некоторые приложения (таймер, плеер и т. д.) отправляются в верхнюю шторку, превращаясь в интерактивный виджет.

Еще одна любопытная функция, которую производитель показал на MWC, пока в смартфоне не реализована. Речь идет об отслеживании взгляда пользователя. Однако в HONOR обещают, что это новшество появится со следующими обновлениями. В целом важно упомянуть, что все ИИ-функции смартфона обрабатываются на устройстве с помощью собственной языковой модели HONOR MagicLM, и это показывает, насколько глубоко искусственный интеллект начинает проникать в повседневную жизнь пользователей. В будущем HONOR обещает выпустить еще один ИИ-инструмент, который сможет работать с фотографиями и текстовыми подсказками. Звучит, безусловно, интригующе.

Отдельно стоит отметить наличие у HONOR Magic6 Pro сервисов Google. Для многих пользователей это важно, и счастливые обладатели флагмана не останутся без привычных приложений и магазина Google Play.

А теперь поговорим о камерах смартфона. Пожалуй, это то, ради чего, несомненно, стоит обратить внимание на HONOR Magic6 Pro. Набор модулей у него довольно внушительный — он состоит из трех камер.

— Основной модуль OmniVision на 50Мп получил оптику с переменной диафрагмой 1,4 и 2,0.

— Ультраширокоугольная камера 50 Мп имеет угол обзора в 122 градуса, поддерживает автофокус и может использоваться для макро-сюжетов.

— Третий модуль, перископический телеобъектив на 180 Мп, пригодится для дальних планов, учитывая, что он получил несколько уровней приближения — оптический зум 2,5х, гибридный 5х и цифровой до 100х. Кадры, которые выдает камера с использованием зума, отличаются хорошей резкостью и низким шумом.

В настройках камеры можно выбрать три режима цветопередачи — естественный, динамичный и аутентичный. Видео можно записывать в формате Ultra HD со скоростью до 30 кадров в секунду и Full HD со скоростью до 60 кадров в секунду.

Впечатления от снимков на HONOR Magic6 Pro — весьма положительные. Получаются четкие, насыщенные, художественные кадры без артефактов, искажений и засветов. Более того, для движущихся объектов в смартфоне предусмотрен специальный спортивный режим, который не только работает с особенно короткой выдержкой, но и захватывает изображения до нажатия кнопки спуска затвора, чтобы с помощью алгоритма создать максимально динамичное и четкое изображение.

Фронтальная камера тоже весьма неплоха, особенно учитывая тот факт, что она тоже получила разрешение в 50 Мп. Фокусных расстояний здесь имеется два варианта — общее и крупное. Фото получаются с правильной фокусировкой, хорошо размытым фоном и отличной детализацией.

HONOR Magic6 Pro, несомненно, произведет фурор. У него отличная эргономика, степень влагозащиты IP68, набор качественных фотокамер, отличный звук и дисплей с противоударными характеристиками, емкая батарея с быстрой зарядкой и мощное железо. А прошивка MagicOS со множеством новшеств и функциями ИИ — красивая и функциональная. Все это делает приобретение флагмана весьма привлекательным, особенно учитывая тот факт, что сейчас покупатели HONOR Magic6 Pro могут получить «экономию» в размере 70 000 тенге, а также можно будет воспользоваться опцией trade-in.