ASUS ExpertBook P5: революционный ноутбук для бизнеса с искусственным интеллектом

Тонкий, легкий и умный, при этом он способен проработать до 20 часов без подзарядки!

На выставке Computex в этом году ASUS представила любопытные новинки — линейку корпоративных ноутбуков ExpertBook серии B (для крупного бизнеса и ИТ-профессионалов) и серии P (для индивидуальных предпринимателей и МСБ). Бизнес-ноутбуки получили процессоры Intel Lunar Lake и, самое главное — функционал ИИ, встроенный во множество сервисов, и помогающий повысить продуктивность рабочих процессов.

На примере модели ASUS ExpertBook P5 (P5405CSA), являющейся флагманом линейки P, мы расскажем, почему новинки от ASUS можно назвать одними из лучших с точки зрения производительности и мобильности. К слову, модель P5 первой получила широкие возможности искусственного интеллекта среди всех корпоративных ноутбуков ASUS, включая стандарт Copilot+ PC. Она также может похвастаться эксклюзивными ИИ-приложениями. Но обо всем — по порядку.

Внешний вид, экран

ASUS ExpertBook P5 выполнен в цельнометаллическом корпусе, что является безусловным плюсом, учитывая, что ноутбук предназначен для бизнес-среды. Такой корпус отлично покажет себя как при работе в офисе, так и при активном использовании в командировках или на встречах. Устройство выглядит лаконично и стильно.

Учитывая, что ноутбук предназначен для бизнес-пользователей, инженеры ASUS постарались сделать его легким и удобным для путешествий. ExpertBook P5 весит всего 1,3 кг, а его толщина — 14,9 мм. Несмотря на такие параметры, ASUS ExpertBook P5 получил усиленный корпус. Ноутбук протестирован по военно-промышленному стандарту MIL-STD 810H. Что это значит? Он прошел порядка 20 расширенных тестов в 11 категориях, среди которых — стойкость к ударам и сотрясениям, воздействию пыли и песка, а также к влажности и экстремальным температурам. Поэтому вы точно можете не переживать за свой ПК в различных поездках, даже если он случайно упадет.

Дисплей у модели — 14-дюймовый IPS 2,5K, с частотой обновления 144 Гц, 100% охватом sRGB и углами обзора в 178°. Он находится в обрамлении тонкой рамки, имеет антибликовое покрытие и повышенную контрастность — 1200:1. Кроме того, благодаря специальному шарниру ноутбук можно раскрыть на 180 градусов — очень интересная реализация. Кстати, соотношение сторон у дисплея составляет 16:10, что дает больше вертикального пространства. Это очень удобно при работе с документами или просмотре веб-страниц.

Впечатления от работы с ASUS ExpertBook P5 — самые позитивные. И документы, и медиа-контент отображаются четко, глаза не устают, не приходится всматриваться в экран.

Начинка

Ноутбук оснащен 8-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 226V или 7 258V (в зависимости от конфигурации), имеет до 32 Гб оперативной памяти. Максимальный объем накопителя составляет до 3 Тб. Система также получила нейропроцессор Intel AI Boost NPU, который может обеспечить до 47 TOPS производительности искусственного интеллекта. А общая производительность в задачах ИИ составляет более 120 триллионов операций в секунду (TOPS). Благодаря этому ASUS ExpertBook P5 соответствует требованиям программы Microsoft Copilot+ PC. О ней расскажем чуть дальше.

Как поясняют в ASUS, эти показатели имеют важное значение, поскольку для быстрого и эффективного расчета алгоритмов ИИ локально, без отправки данных в облако, необходим уровень производительности не ниже 40 TOPS. И чем выше эта цифра, тем больше возможностей открывается для разработчиков приложений и функций ИИ. Кроме того, это положительно сказывается на быстроте и эффективности работы устройства, а также на возможностях его автономной работы.

За ввод и управление отвечают клавиатура с подсветкой и тачпад. Клавиши увеличены для улучшения точности печати, у них приятный мягкий ход. Как бонус — имеется защита от проливания жидкости, что точно оценят бизнес-пользователи. Что касается тачпада, он поразительно большой для ноутбука таких размеров. Как следствие — очень удобен и полностью заменяет собой мышку, избавляя пользователя от необходимости носить ее с собой.

С точки зрения различных разъемов и подключений ASUS ExpertBook P5 оснащен по полной программе. Здесь имеется 2 разъема USB-C Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort и Power Delivery, полноразмерные USB-A 3.2 и HDMI 2.1. К ноутбуку можно подключить одновременно до трех дисплеев 4К. За беспроводную связь отвечают WiFi 7 или WiFi 6E и Bluetooth.

Еще одна любопытная опция — оптимизированная система охлаждения ExpertCool, которая работает независимо от того, открыт ноутбук или закрыт. Благодаря ей пользование ноутбуком максимально комфортное — он не был замечен в излишнем нагреве и на протяжении целого дня работы устройство было комфортной температуры. Соответственно, и на производительности это тоже сказывается: нет перегрева — нет снижения скорости работы устройства, нет ошибок, сбоев и зависаний.

Отдельно хочется рассказать о батарее. Модель получила аккумулятор из трех ячеек емкостью 63 Вт/ч, с увеличенным сроком службы. До 60% он заряжается всего за 49 минут. А полного заряда аккумулятора хватит до 20 часов автономной работы. Это кардинально выделяет новинку от ASUS среди других устройств на рынке, позволяя ее пользователю «забыть» о необходимости поиска розеток и ношения с собой зарядного шнура. По сути, вы можете просто брать с собой ноутбук куда угодно и целый день не беспокоиться о том, что устройство разрядится.

Средства безопасности

ASUS ExpertBook P5 оснащен набором средств безопасности, среди которых — камера со шторкой, замок Kensington и опционально — криптопроцессор TPM, ПО ASUS Control Center и Business Manager. Кроме того, здесь реализованы функции безопасности бизнес-класса: стандарт NIST SP 800-155 для BIOS обеспечивает базовый уровень защиты от атак на прошивку; технология Windows 11 Secured-core PC обеспечивает усиленную защиту от уязвимостей программного обеспечения; резервное копирование SafeGuard Backup; пятилетняя гарантия обновлений безопасности для BIOS и драйверов для защиты системы от новых угроз.

Сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку питания, оснащен распознаванием с ключом FIDO2. Он отлично срабатывает, ошибок мы не заметили. Также имеется адаптивная блокировка с инфракрасной вебкамерой. Все это обеспечивает дополнительную защиту критически важных данных пользователя.

Интеллектуальная составляющая

Итак, самое интересное — искусственный интеллект в ASUS ExpertBook P5. В первую очередь, здесь реализован набор функций ИИ от Microsoft по программе Microsoft Copilot+ PC. Программа реализуется на устройствах с Windows 11, которые работают на основе нейронной вычислительной машины (NPU), способной выполнять более 40 триллионов операций в секунду (TOPS). Как поясняют в Microsoft, NPU — это специализированная компьютерная микросхема для интенсивных процессов ИИ. Возможности Copilot+ PC реализованы на уровне операционной системы и включают в себя такие функции, как совместное создание изображений Cocreator, эффекты Windows Studio для улучшения изображения во время видеозвонков и фиксации взгляда собеседника, живые субтитры и переводы в режиме реального времени Live Captions, автоматическое супер-разрешение в играх Auto SR.

Помимо этого, ноутбук также получил приложения ИИ от ASUS, предназначенные для повышения эффективности и продуктивности работы. Пользователю доступен поиск файлов с помощью ИИ, который позволяет быстро находить те или иные файлы с помощью простых запросов на «естественном» языке. Еще одна любопытная функция, которая точно понравится всем, кто хочет упросить ежедневную деловую рутину — генеративные заметки о встречах и транскрипция ИИ. Она позволяет создавать сводки встреч с многоязычной транскрипцией, языковым переводом и различными подробностями для формирования задач и последующих действий.

ASUS также реализовала набор ИИ-функций для улучшения видео-конференций. Это AI ExpertMeet — конференц-менеджер на основе ИИ. Оно включает в себя сразу несколько полезных опций:

— AI Meeting Minutes — фиксирует и расшифровывает встречи, создавая подробные резюме и определяя ключевые моменты от нескольких докладчиков;

— AI Translated Subtitles — отвечает за создание и перевод субтитров к аудиозаписям и даже к разговорам в реальном времени;

— AI Noise Cancellation — самообучающееся интеллектуальное шумоподавление;

— ИИ-камера, которая умеет улучшать изображение и накладывать фон во время видеоконференций или звонков;

— Watermark — добавляет водяной знак для персонализации и защиты контента (эта функция пригодится во время видеозвонков и трансляций, когда, например, вы демонстрируете какие-либо материалы).

Благодаря всем этим функциям совместная работа становится более продуктивной, фиксируются все важные детали. Важно, что приложение работает локально, без отправки данных на серверы сторонних компаний — персональные данные остаются в безопасности, позволяя пользователю не беспокоиться о конфиденциальности.

Заключение

ASUS ExpertBook P5 станет идеальным компаньоном для профессионалов, которым нужна максимальная производительность и эффективность, но при этом мобильность. Ожидается, что в продажу он поступит в конце этого года. Безусловно, это тот девайс, выхода которого стоит дождаться, если вы сбираетесь обновить свой лэптоп.