Что умеет POCO Pad. Знакомимся с первым планшетом от POCO

Каким получился первый планшет от POCO? Качественным, шустрым и удобным. Во всяком случае, именно к таким выводам мы пришли за несколько дней его использования.

На первый взгляд

Планшет, который оказался у нас в редакции, приятного темно-серого цвета. Его не хочется прятать в чехол. И еще: POCO Pad — это абсолютный минимализм в дизайне. Смотрится отлично. Ничего лишнего или отвлекающего внимания. Что касается надписей, то единственным текстом на задней панели является логотип POCO в левом верхнем углу. На другой стороне находится два довольно крупных модуля камеры (собственно первый — это сама камера, второй — вспышка).

И, что нам особенно понравилось, у него полностью металлический корпус. Если точнее, то он из алюминия. Возможно, благодаря этому устройство ощущается очень основательным, прочным и качественным. Единственная проблема в том, что он просто нещадно собирает отпечатки пальцев. Так что, если вас это раздражает, то можно купить чехол. Или регулярно тщательно протирать «спинку».

Из особенностей, которые, опять же, сразу бросаются в глаза, у POCO Pad есть разъем для наушников 3,5 мм, который практически не встречается в современных планшетах. И это весомый плюс.

Единственный разъем Type-C, естественно, для зарядки. Кстати, само зарядное устройство на 33 Вт вы тоже найдете в коробке. И это прекрасно. Особенно на фоне того, что многие производители в наше время зарядные устройства в комплект не кладут.

Из минусов — POCO Pad не поддерживает SIM-карты. То есть, без точки доступа Wi-Fi об интернете можно забыть. Другое дело, что Wi-Fi сейчас есть практически везде. В конце концов, его всегда можно раздать с собственного смартфона.

С другой стороны, и это еще один несомненный плюс, у планшета есть лоток для microSD. С ее помощью память устройства можно расширить до 1 Тб. А это огромное количество контента, который всегда с тобой вне зависимости от Сети. Кстати, теперь можно не брать с собой в поездку читалку — достаточно перекинуть карту памяти на планшет, и собранная библиотека уже здесь. И это супер.

Наконец, поклонникам хорошего кино и сериалов явно понравится, что планшет благодаря четырем динамикам поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos. Звук действительно отличный. Посмотреть какой-нибудь блокбастер перед сном можно прямо с удовольствием. Особенно если учесть, что POCO Pad поддерживает форматы Dolby Vision и HDR10.

Но есть нюанс: в полной мере насладиться «кинематографическим» звуком можно только в относительной тишине. Если вы решили посмотреть кино, например, на балконе, куда доносится уличный шум, то вам банально не хватит громкости. Что касается общественных мест, то тут все понятно — только наушники. Проводные или беспроводные.

Дисплей

Экран у POCO Pad большой — целых 12,1 дюйма. Разрешение тоже не подкачало: 1600 на 2560 пикселей, это дает 249 ppi. Матрица — «классическая», IPS. Цвета, яркость и контраст более чем на уровне. Кстати, оттенки при желании можно изменить на более контрастные или приглушенные. Для этого достаточно выбрать один из трех цветовых режимов дисплея. Это стандартный вариант (который обеспечивает естественные цвета), «яркий» (который автоматически регулирует насыщенность цвета в зависимости от контента) или «насыщенный» (в нем дисплей наиболее яркий). Тут уже кому как удобнее. В принципе, благодаря тому что у устройства пониженный уровень вредного для глаз синего света (подтверждено тремя сертификатами TÜV), глаза не устают, какой бы режим вы ни установили.

Но и тут есть нюансы. В частности, максимальная яркость у POCO Pad — 600 Нит. В принципе, это нормальное для планшета значение. Да и в большинстве случаев — для дома, поездок, командировок, путешествий, на поезде, самолете, автобусе или автомобиле — этого более чем достаточно. Но на улице в яркий солнечный день яркости будет не хватать. То есть, посмотреть кино на пляже вряд ли получится.

Процессор

Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 с графическим процессором Adreno 710 — это суперсила этого планшета. Несмотря на то, что производитель позиционирует его не как игровой, а как повседневный, PUBG Mobile, Fortnite и, конечно же, танки (World of Tanks Blitz) на максималках на нем зашли просто идеально. Их процессор вытянул без проблем.

А вот более тяжелые игры, такие как Genshin Impact, пришлось запустить на низких графических настройках и ограничением в 30 кадров в секунду. Но при этом надо отметить, что корпус планшета не нагрелся.

Что касается тестов, то два теста на троттлинг показали превосходное сохранение производительности при длительной нагрузке — 85% для CPU и 99% для GPU. На AnTuTu 10 POCO Pad набрал 550 тысяч баллов, на Geekbench 6 — 1033 (single-core) и 3909 (multi-core), а на 3DMark Wild Life — 3011. Просто отличная производительность для планшета в среднем ценовом сегменте.

Автономность

Обратной стороной большого экрана и мощного процессора является прожорливость устройства. Соответственно, для того чтобы обеспечить хорошую автономность нужна хорошая батарейка. У POCO Pad аккумулятор на 10000 мАч.

Он не показывает чудес на зарядке (она здесь на 33 Вт, и чтобы зарядить аккумулятор от 0% до 100% у нас ушло около двух часов), но вот по времени автономной работы демонстрирует неплохие результаты. Полного заряда батареи хватит примерно на 6 часов игр, 8-10 часов просмотра видео и около суток чтения электронных книг. Более чем достойно.

Камеры

Понятно, что камеры здесь фактически для галочки. Впрочем, как и у любого другого планшета. Поэтому останавливаться на них подробно мы не будем. Достаточно того, что при необходимости на них можно снять фото или видео (но, откровенно говоря, это все-таки лучше делать на телефон) и их более чем достаточно для видеозвонков. Вот тут точно никаких претензий.

Резюме

Несколько дней в компании POCO Pad прошли вполне продуктивно. Да, это не игровой планшет. Но если очень хочется, то поиграть на нем можно. И вполне себе с удовольствием. А если вы ищете планшет для повседневного использования на ближайшие несколько лет, то это отличный вариант.