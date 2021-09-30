Официально: Казахтелеком продает Кселл

Совет директоров АО «Казахтелеком» принял решение о реализации 24% акций путем их продажи на Казахстанской фондовой бирже.

Совет директоров АО «Казахтелеком» принял решение о продаже доли в АО «Кселл», что по мнению менеджмента компании создаст дополнительные предпосылки для повышения акционерной стоимости за счет монетизации 24% пакета акций. Способом реализации выбрана продажа широкому кругу инвесторов на открытых торгах на Казахстанской фондовой бирже.

Как отметили в компании, сделка позволит привлечь долгосрочный капитал для развития Группы компаний АО «Казахтелеком», повысить ее рыночную стоимость и доходность, создаст дополнительные условия для инвестиционной активности ГК, а также частично сократит доли субъектов квазигосударственного сектора в экономике и позитивно повлияет на фондовый рынок Казахстана. Это должно быть позитивно воспринято рынком и обществом. При этом АО «Казахтелеком» сохранит контроль над АО «Кселл» и продолжит осуществлять управление, используя свои права мажоритарного акционера. Компания может пользоваться всеми преимуществами от партнерства с Группой компаний АО «Казахтелеком», безусловно продолжая исполнять все требования антимонопольного законодательства.

«С 2020 года реализуются проекты с Группой компаний АО „Казахтелеком“ по совместному использованию технологических инфраструктур, а также был запущен первый совместный конвергентный продукт. Такая синергия поможет добиться поставленных в новой стратегии АО „Кселл“ бизнес-целей, которые предполагают трансформацию от классического оператора мобильной связи до полностью цифрового оператора с собственной сильной технологической базой и разработкой IT-продуктов», — отметили в АО «Казахтелеком».

По словам главного финансового директора АО «Казахтелеком» Асхата Узбекова, впервые за последние пять лет Кселл под руководством Казахтелекома добился значительного увеличения доходов от услуг, рост которых составил 17,3% вместе с существенным увеличением ARPU — на 15,1%, а также ростом выручки до 19,5%.

«Это стало возможным благодаря масштабному проекту трансформации и началу реализации новой стратегии, которая фокусируется на сохранении АО «Кселл» лидерских позиций во всех сферах бизнеса на рынке и использовании всех возможностей синергии в рамках Группы компаний АО «Казахтелеком», — отметил А. Узбеков.

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