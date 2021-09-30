Jusan Bank купил Кселл

О продаже части своего пакета акций ранее объявил Казахтелеком.

Сегодня было объявлено о том, что совет директоров АО «Казахтелеком» принял решение о продаже доли (24% пакета акций) в АО «Кселл». Они были выставлены на открытых торгах на Казахстанской фондовой бирже. Спустя полдня Jusan Bank приобрел этот пакет.

«Приобретение акций ведущего казахстанского сотового оператора Кселл соответствует стратегии финансовой группы компаний Jusan, направленной на развитие высокотехнологичных платформ, — отметил Айбек Кайып, председатель правления Jusan Bank. — Это приобретение открывает новые перспективы в развитии экосистемы Jusan путем синергии мобильных и финансовых технологий для предоставления клиентам еще более широкого перечня уникальных цифровых сервисов и продуктов».

Отмечается, что Акции были приобретены на открытых торгах KASE на свободной конкурсной основе. О том, что Jusan может стать покупателем акций мобильного оператора стало известно ранее на этой неделе. 30 сентября, после объявления о продаже Казахтелекомом 24% пакета акций Кселл на KASE прошли рекордные торги по эмитенту.

Ранее, в ноябре 2020 года, Jusan Bank в партнерстве с Tele2/Altel запустил проект первого в стране виртуального оператора сотовой связи Jusan Mobile, а 22 сентября KazTransCom был переименован в АО «Jusan Mobile» вследствие покупки ТОО «Jysan Ventures».