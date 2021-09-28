Казахтелеком продает акции Кселл?

Предполагается, что покупатель — группа компаний, имеющая отношение к Jusan Bank.

Стало известно о том, что АО «Казахтелеком» намеревается продать 24% своих акций в телеком-операторе Кселл. Продажа акций, однако, позволит Казахтелекому сохранить статус мажоритарного акционера. Информация о продаже акций появилась из источника, близкого к оператору связи. В качестве покупателя выступит группа компаний, близкая к Jusan Bank.

Напомним — недавно стало известно, что частью группы Jusan стал телекоммуникационный оператор АО «KazTransCom» — сделка состоялась 11 января 2021 года, а с 22 сентября KazTransCom переименован в АО «Jusan Mobile». Сумма покупки АО «KazTransCom», как и предполагаемая сумма сделки по Кселл, не разглашаются. В 2018 году Казахтелеком купил пакет акций Кселл (24%) у Telia Company и 51% акций у Fintur Holdings BV за 446 млн долларов.

Между тем, 27 сентября АО «Кселл» объявило, что независимые члены совета директоров покинули состав СД оператора.

«Махат Рашит Мукарамович и Попов Владимир Геннадьевич, члены совета директоров, независимые директора, уведомили Общество о своем выходе из состава членов Совета директоров АО „Кселл“ с 21 сентября 2021 года», — говорится в распространенном сообщении.

По состоянию на 27 сентября действующими членами совета директоров АО «Кселл» являются:

— Буянов Алексей Николаевич — председатель совета директоров, независимый директор;

— Инкарбекова Динара Жолшыбековна — член совета директоров, независимый директор;

— Калмис Джери — член совета директоров, независимый директор;

— Есекеев Куанышбек Бахытбекович — член совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком»;

— Саудабаев Серик Болатович — член совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком»;

— Худайбердиев Тимур Тельманович — член совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком»

— Турлов Тимур Русланович — член совета директоров, представитель акционера АО «Фридом Финанс».

Согласно данным KASE, по состоянию на 1 июля 2021 г. доля АО «Казахтелеком» в акционерном капитале Кселл составляла 75%, а 7,06% акций принадлежало АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Оставшаяся доля в 17,94% акций распределена среди миноритарных акционеров.

По итогам I полугодия 2021 года совокупные активы АО «Кселл» достигли 195,1 млрд тенге, чистая прибыль оператора составила 15,6 млрд тенге. Во втором квартале текущего года чистый объем продаж Кселл вырос на 19,5% и составил 46,147 млрд тенге, а по итогам полугодия — вырос на 14,6%, достигнув 90,163 млрд тенге.