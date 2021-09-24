Jusan купил KazTransCom

Оператор сообщил о переименовании в АО «Jusan Mobile».

Телекоммуникационный оператор АО «KazTransCom» сообщил о том, что стал частью группы Jusan. С 22 сентября АО «KazTransCom» переименовано в АО «Jusan Mobile». Отмечается, что смена наименования компании является одним из этапов объединения под единым брендом группы.

«Уважаемые наши клиенты и партнеры! В 2021 году наша компания стала частью группы Jusan, что положило начало новому этапу развития компании и в ближайшем будущем обеспечит прочную основу для дальнейшего уверенного роста. Изменение наименования не повлияет на осуществление компанией своих прав и обязанностей, а также на взаимоотношения с нашими клиентами и сотрудниками», — говорится в официальном сообщении.

Таким образом, в экосистему Jusan входят:

— Jýsan Bank (ранее Цеснабанк)

— Jýsan Invest (ранее Цесна Капитал)

— Jýsan Garant (ранее Цесна Гарант)

— Jusan Магазин (ранее — Jmart)

— Jýsan Mobile.

Кроме того, 17 сентября Банк России продал на аукционе 100% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) группе Jusan. Процесс оформления сделки по купле-продаже планируется завершить в октябре текущего года. Покупателем АТБ стал «Pioneer Capital Invest», являющийся управляющей компанией в группе Jusan.

Согласно консолидированной финансовой отчетности АО «KazTransCom» за 2020 год, чистая прибыль компании по итогам года составила 1,788 млрд тг.

О том, при каких обстоятельствах была проведена сделка, не сообщается. Однако в выписке из системы реестров акционеров АО «KazTransCom» по состоянию на 1 января 2021 года в качестве акционеров значатся ТОО «Родник ИНК» (76,22% простых акций) и Абдрахманов М. А. (9,31%). А по состоянию на 11 января 2021 года единственным лицом, которому принадлежат акции компании в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций, стало ТОО «Jysan Ventures». В собственности акционера находилось 88,75% от общего количества размещенных акций компании или 95,21% от общего количества размещенных простых акций компании. Согласно указанной выписке, общее количество объявленных простых акций компании составляет 3 000 000 штук, привилегированных акций — 115 738 штук.

Кроме того, 12 февраля 2021 года правлением ТОО «Jysan Ventures» было принято решение реализовать право требования по выкупу голосующих акций у остальных акционеров АО «KazTransCom». Предлагаемая цена приобретения голосующих акций АО «KazTransCom» составила 5750 тенге за 1 акцию.

По данным на 6 сентября правление АО «KazTransCom» состоит из семи человек: Тулегенов Е. К., Махашева Т. М., Быковских Н. Ю., Туржанов Б. Т., Арыстанбеков Р. И., Омаров Е. М., Смаилова Ж. Б.