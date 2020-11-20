В Казахстане появился новый мобильный оператор

Если безналичные платежи по карте Jýsan Bank составят более 50 тыс. тенге в месяц, услуги мобильной связи в следующем месяце будут предоставлены бесплатно.

Jýsan Bank и «Мобайл Телеком-Сервис» запустили мобильную связь Jýsan Mobile, которая призвана сделать использование услуг и сервисов Jýsan еще выгодней. Виртуальная мобильная связь (MVNO) Jýsan Mobile запускается на базе сети Tele2/ALTEL и будет доступна абонентам по всему Казахстану в зоне покрытия оператора. Техническим интегратором проекта выступает АО «KazTransCom».

«Запуск виртуального оператора Jýsan Mobile стал большим шагом вперед в развитии нашей экосистемы Jýsan, и предоставляет новые выгоды для наших клиентов, — говорит Айбек Кайып, председатель правления Jýsan Bank. — Активные клиенты банка фактически смогут получить бесплатные услуги мобильной связи и дополнительные бонусы, которые можно использовать внутри экосистемы — в мобильном приложении, интернет-банкинге и маркетплейсе Jmart».

Особенностью Jýsan Mobile является тесная интеграция с сервисами Jýsan Bank. В едином приложении Jýsan клиенты смогут управлять финансовыми услугами, мобильной связью, оформить страховку, купить акции на бирже, товары и услуги в маркетплейсе Jmart.

«Запуск первого в сети Tele2/ALTEL виртуального оператора станет важным шагом для развития мобильного рынка РК, — отметил Роман Володин, генеральный директор ТОО „Мобайл Телеком-Сервис“. — Концепция MVNO — это, прежде всего, создание экосистемы связи и услуг партнера, отвечающей потребностям и духу той или иной аудитории. С запуском Jýsan Mobile мы вышли в новый для нас сегмент и планируем стать ведущим игроком на рынке MVNO с высоким уровнем кастомизации решений. Также важно отметить, что оператор Tele2/ALTEL обеспечивает широкое покрытие и высокое качество услуг, в первую очередь — в сегменте 4G по всему Казахстану, что позволяет гарантировать надежность работы сервисов нового MVNO-партнера».

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«Создание экосистем и их развитие стало стратегически важным решением для развития бизнеса с целью поддержки лояльности клиентов и дальнейшего улучшения клиентского опыта. Для нас это первый, успешный, опыт участия в проекте запуска MVNO. Несмотря на пандемию и удаленный график, проектная команда трех организаций сделала большую работу в сжатые сроки и успешно справилась с задачей», — рассказал Сергей Назаренко, председатель правления АО «KazTransCom».

Тарифы и услуги Jýsan Mobile

Для всех абонентов Jýsan Mobile действует единый тарифный план стоимостью 3 300 тенге сроком на 30 дней. Тарифный план позволяет бесплатно обменивать доступные минуты, трафик и SMS между собой, и включает три варианта преднастроенных комбинаций:

— «Стандарт» (120 минут, 50 SMS, 12 Гб),

— «Для звонков» (160 минут, 50 SMS, 8Гб),

— «Для интернета» (80 минут, 50 SMS, 16 Гб).

Абоненты, подключенные к тарифному плану, могут совершать безлимитные звонки внутри сети Jýsan Mobile и получают безлимитный доступ в мессенджер WhatsApp. Также предусмотрена возможность подключения дополнительных пакетов минут и интернет-трафика, а также услуг международного роуминга. При использовании мобильного приложения Jýsan и ресурсов банка (Jysanbank.kz, Jysan.kz, Jmart.kz, Jpost.kz) интернет-трафик не расходуется.

Каждому новому абоненту Jýsan Mobile предоставляется бесплатный месяц тарифного плана. В случае, если безналичные платежи по карте Jýsan Bank составят более 50 тыс. тенге в месяц, услуги мобильной связи в следующем месяце будут предоставлены бесплатно. При пополнении баланса Jýsan Mobile через мобильное приложение Jýsan банк вернет 15% от суммы в виде бонусов, которые можно будет использовать при оплате услуг в приложении или в маркетплейсе Jmart.

Чтобы стать абонентом Jýsan Mobile, достаточно установить мобильное приложение и заказать в нем платежную карту Jýsan Pay. Курьер доставит платежную и Sim-карту по указанному адресу. Sim-карту необходимо активировать в приложении Jýsan, следуя простым инструкциям интерактивного чат-бота. Выпуск, доставка и два года обслуживания карты осуществляются бесплатно. При активации у абонента есть возможность выбрать новый, либо перенести имеющийся номер мобильного телефона другого оператора в сеть Jýsan Mobile. Действующие держатели карт Jýsan Bank могут самостоятельно получить Sim-карту в филиале банка и активировать ее в приложении. Стать абонентами Jýsan Mobile могут жители всех городов, где присутствует Jýsan Bank.