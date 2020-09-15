Тактильное наслаждение: обзор смартфона vivo X50

Рассказываем обо всех преимуществах нового флагмана vivo X50, который уже поступил в продажу в Казахстане.

У каждого пользователя есть свой список требований при выборе нового смартфона: начиная от наличия удобного блокнота, заканчивая качеством фотографий и производительностью процессора. Вот и у меня есть ряд предпочтений, которым должно соответствовать устройство. И в первую очередь моя работа подразумевает наличие в телефоне добротной камеры.

Волею судьбы ко мне на обзор попал флагманский смартфон vivo серии X50, с заявкой на продвинутый инструментарий для съемки и качественный экран. Смартфон уже начал продаваться в Алматы. Давайте познакомимся с ним поближе!

Полный комплект аксессуаров

Обычно флагманские смартфоны редко имеют полную комплектацию, — навскидку я не могу припомнить ни одного. Но vivo X50 в этом плане заряжен по полной: в коробке упакован сам гаджет с защитной пленкой на экране, прозрачный чехол к нему, блок питания с кабелем, «скрепка», наушники с переходником (отдельного разъема для них не предназначено). Если прикинуть, то отдельная покупка этих аксессуаров обойдется еще почти в пятую часть стоимости смартфона. Такая комплектация действительно очень порадовала.

Привлекательный дизайн, приятные ощущения в руке

Смартфон имеет заднюю панель из полупрозрачного матового стекла, чрезвычайно приятную на ощупь. Я махровый кинестетик, и тактильные ощущения очень важны для меня в любом проявлении. Учитывая, сколько времени в день мы держим устройство в руках, это отличное решение. Мало того, в зависимости от угла освещения кажется, что крышка слегка переливается, заодно создавая впечатление, будто лого парит в воздухе. В общем, приятно и трогать, и смотреть! А стеклышко, между прочим, не простое, а Xensation Up от немецкой Schott — самое прочное в мире стекло для смартфонов и планшетов, по заявлению производителя. Так что ронять vivo X50 можно смелее, чем другие гаджеты (шутка!).

Толщина смартфона — всего 7,55 мм. Мне лично удобнее пользоваться им с чехлом — тонковат для активных действий. Но тут, как говорится, чисто личное восприятие. Выпускается, кстати, в двух цветовых решениях: черное зеркало и небесно-голубой — для консерваторов и неисправимых романтиков.

Да, сразу отмечу небольшой нюанс. По бокам все кнопки расположены стандартным образом, но рядом с лотком для симки находится микрофон. При установке sim-карты или ее замене будьте аккуратны, чтобы не промахнуться случайно «скрепкой» и не повредить микрофон.

Удобный экран, хорошее разрешение

При включении гаджетов я первым делом смотрю на то, как расположена рамка на экране. В модели vivo X50 она симметрична, боковой отступ минимальный. Очень порадовала яркая, сочная картинка и отсутствие мерцания, присущего другим OLED-матрицам и так утомляющего глаза. Немного смутила камера для селфи, встроенная в дисплей. Но, как оказалось позже, можно настроить затемнение экрана в верхней части так, что она не будет отвлекать внимание.

Разрешение экрана составляет 2376×1080 точек. Приятно порадовала высокая частота обновления 90 Гц и мгновенный отклик сенсора (частота 180 Гц). Также предусмотрено три настраиваемых режима: Standard, Normal и Bright. В каждом из них существует возможность регулировки цветовой температуры и опция вечернего режима. Доступно постоянное отображение заставок на неактивном экране.

Словом, к дисплею претензий нет: отличное разрешение, молниеносный отклик сенсора, сочная картинка, удобная рамка, 90-герцовая отрисовка анимаций.

NFC, сканер и распознавание лица

Мой любимый этап в тестировании — проверка смартфонов на взаимодействие с разными устройствами и бесконтактные методы оплаты. Просыпается, знаете ли, некий азарт: ну давай, давай, посмотрим, как ты у меня стиральную машинку запустишь (был у меня однажды такой опыт с моделью LG). Шустрый vivo X50 и тут не дал маху: сразу считал проездной, установил связь с Bluetooth-колонкой со встроенной NFC, причем он поддерживает как Google Pay, так и недавно появившийся SberPay.

Опцию распознавания лица можно настроить только через фронтальную камеру — отдельных датчиков нет. Работает шустро, а в темное время суток смартфон подсвечивает лицо и просит открыть глаза. Если вы в темных очках, опция не сработает, а в целом других преград нет. Но можно выбрать и стандартный способ активации с помощью сканера отпечатка пальцев — датчик запоминает до пяти отпечатков, причем срабатывает моментально при сухом пальце.

Семейка камер vivo X50

Ну вот, добрались до главного! Хорошая камера в наше время — ценное преимущество, а тут их сразу четыре на тыльной стороне, и каждая обладает своими возможностями! Рассмотрим подробнее каждую из них.

Верхняя широкоугольная камера на базе 48-мегапиксельного сенсора IMX598 и значением диафрагмы f/1,6. В обычном режиме делает снимки в разрешении 12 Мп, но можно включить и полные возможности. Снимать ей можно даже при вечернем режиме или в полной темноте, но настройки при этом лучше выставить вручную.

Ниже основной широкоуголки расположен сверхширокоугольник на 8 Мп с углом обзора 120° и со светосилой f/2,2. Он позволяет захватить максимум пространства в кадре, позволяя делать интересные снимки городских пейзажей и не только.

Третья камера оснащена 2-кратным оптическим зумом с f/2,5 для мощного приближения и качеством 13 Мп. Бывает, что цвета на снимках выглядят чересчур ярко, но в целом картинка смотрится неплохо.

И, наконец, четвертый объектив, предназначенный для макроснимков с 5 Мп и f/2,5. Люблю макросъемку, поэтому обратила на качество и возможности этого сенсора особое внимание. Производить съемку можно почти вплотную к объекту, а если вернее, то на расстоянии 1,5 см — так, что видно каждую ворсинку и пылинку. А вот постобработку макрофоток лучше не делать, как выяснилось опытным путем — картинка теряет в качестве. Лучше при съемке выставить побольше света и стабилизировать устройство. Иногда не срабатывает автофокус, как на примере средней фотографии с розочкой (см. ниже). Я так и не поняла, в чем загвоздка, но даже после многоразового «тапа» на объект фокус в режиме «фото» так и не сработал. Как видно, в других режимах все сработало на ура. Здесь и усиленное боке на портрете, и богатый внутренний мир цветка через макросъемку, и довольно яркое выделение основных объектов.

Что касается фронтальной камеры vivo X50, то она имеет разрешение 32 Мп и только один угол захвата. Можно скорректировать недостатки внешнего вида, сгладить кожу, слегка «размыть» задний фон. Качество снимков отличное, без претензий.

Не понравилось, что в приложении все камеры расположены в разных местах — сначала это показалось дико неудобно. Например, основная камера и третья камеры переключаются при зуме, ультраширокоугольный объектив я обнаружила в Lens в выпадающем меню, а макрокамера запускается из допменю. Сначала это, честно говоря, сильно не понравилось: какой-то фотоквест — найди нужный сенсор. Но на самом деле, никто же не снимает в режиме постоянного переключения камер. Когда уже знаешь, где какая, — спокойно заходишь и пользуешься.

Я часто снимаю FlatLay-раскладки и детальные предметные кадры — тут меня здорово порадовала автоматическая резкость, которую обычно я отдельно добавляю в редакторе.

Любителям фотографировать еду X50 не только подарит четкую картинку, но и добавит аппетита за счет реалистичной и мягкой передачи изображения. Убедитесь в этом сами на фото ниже.

Запись видео возможна на разные камеры в высоком качестве вплоть до 4K с 30 fps. При выборе Full HD доступен формат 60 fps. Доступны различные фишки со съемкой: сверхзамедленная запись, фото в формате RAW и полностью ручной режим. Ну, про возможности фото- и видеосъемки у vivo X50 отдельный обзор можно сделать, тут всего не опишешь.

Звук смартфона vivo X50

Для воспроизведения звука в гаджете используется только один динамик. Качество не отличается какими-то супервозможностями: стандартное, нет заметных искажений на большой громкости, но, честно говоря, есть к чему стремиться. Обращаю внимание, разъема для наушников у vivo X50 нет, но переходник для них прилагается. В конце концов, гарнитуру всегда можно подобрать и другую.

Быстрая зарядка и сутки просмотра видео

Смартфон укомплектован батареей с быстрой зарядкой на 4200 мА/ч. Ну, скажем, не самая мощная для гаджета с величиной экрана 6,56 дюйма, но сутки-полтора спокойно работает без подзарядки. Дала брату порубиться на нем в PUBG: каждый час терялось всего 10% заряда. Если просматривать видео в авиарежиме, то хватит на 20 часов (то-то брат так ждет моих тестов новых смартфонов). А вообще, на полную зарядку с 0% до 100% уходит всего 60-70 минут — что вполне оптимально, я считаю.

Программное обеспечение

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 730, имеет память 8/128 Гб. А вот расширить хранилище нельзя: производителем предусмотрены только два слота под симки без возможности дополнить гаджет картой памяти.

С предустановленным ПО vivo X50 с лихвой хватает мощности для длительной повседневной работы, просмотра видео и игр. Кстати, он практически не греется даже при длительной эксплуатации — вот это ну очень круто! Это я очень заценила! Нагревание корпуса — вообще повсеместная проблема смартфонов, даже дорогих. А тут полсуток телефон работал на износ — и согрелся только от тепла ладоней!)

Результаты теста на производительность процессора в программе Geekbench Score:

В одноядерном режиме процессор набирает 546 баллов, а в многоядерном режиме — 1753 балла.

Результаты теста на производительность процессора в программе 3DMark:

Результаты оптимальные, общая оценка — 3290 баллов. Для геймеров смартфон станет достойным подспорьем в их деятельности, так как весьма тяжелые игрушки, такие как PUBG (к слову, vivo является официальным партнером PUBG), GTA, CSR Racing 2, он смело потянет без лагов. Если вы будете выбирать между vivo X50 и Huawei P30, то первый дает чуть более мощные показатели, примерно на 3%.

Ну что ж, вроде все аспекты рассмотрели, пора подвести итоги.

Плюсы

Красивый дизайн, полная комплектация, удобный и быстрый сенсор, хорошая производительность железа, неплохие возможности камер, длительная работа в автономном режиме.

Минусы

Неудобное расположение камер в интерфейсе, недоработки камер (например, долгая постобработка фото), сильно «отфотошопленные» кадры в режиме портретной съемки.

Вывод

Смартфон оснащен всем необходимым для ежедневного длительного использования, просмотра видео, фото- и видеосъемки. Полностью оправдывает свою цену, продуманные опции максимально удовлетворяют запросы большинства пользователей. Стоимость флагмана с его функционалом вполне оптимальная и составляет 230 000 тенге.