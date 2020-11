Как сделать революцию: Kingston + Type-C

Впервые спецификация разъема была опубликована еще в 2014 году.

С тех пор дела у Type-C идут все лучше и лучше. Причин несколько, и одна из них на поверхности — он оказался на редкость удачным. Ведь, как говорят — «лучшее — враг хорошего». «Лучшее» в данном контексте и есть Type-C. Сам по себе USB Type-C или USB-C — это не что иное, как USB для универсального компактного двухстороннего 24-контактного разъема для USB-устройств и USB-кабелей.

К слову, первая версия легендарного Universal Serial Bus (USB) была анонсирована еще в далеком 1995 году — то есть, четверть века назад. USB стал не просто популярным, а суперпопулярным стандартом, и более того — самым успешным интерфейсом всех времен.

Но вернемся к USB Type-C, ниже представлены его основные преимущества:

— передача данных — до 10 GBps;

— симметрия — Type-C — действительно универсальный разъем, он одинаковый со всех сторон, а значит, повреждение девайса при попытках «воткнуть» разъем не той стороной, исключается;

— возможность подключать устройства с потребляемой мощностью до 100 Вт (с напряжением до 20 вольт);

— высокая надежность — в спецификации упоминается информация о 20 тысяч циклах «отключить-подключить»: если вы будете подключать свой девайс дважды в сутки, то теоретически должной пройти около 30 лет, прежде чем Type-C выйдет из строя.

Помимо этого есть еще один момент — компактный разъем позволил существенно уменьшить габариты устройств, его использующих. И вправду, по сравнению с полноразмерным USB, Type-C выглядит намного аккуратнее. Отсюда заметное оживление в стане производителей разнообразной периферии. Во-первых, надо было оперативно обновить модельные линейки с ростом популярности разъема. Во-вторых, появились новые потребности (те же блоки питания с Type-C на борту), которые могут быть теперь, наконец-то, универсальными. Разумеется, в списке таких производителей и те, кто производит разнообразные носители информации. Если мы говорим об этой категории производителей, то следует сделать акцент на передаче данных. Ранее упоминалось, что теоретическая скорость передачи данных USB Type-C может достигать 10 GBps. Тут нужно понимать, что это то, что позволяет именно разъем. Что касается фактической скорости, то тут ситуация становится заложником контроллера, который находится на борту устройства: в формате USB Type-C могут быть реализованы возможности как USB 3.1, так и USB 3.0 и даже USB 2.0. Все зависит от класса устройства и потребностей в рамках его функционала: зачем оснащать устройство современным контроллером, способным передавать данные на скорости несколько гигабит, если у него встроенной памяти всего-то 512 Мб?

Возвращаясь к носителям информации (читай, USB-флеш-диски), нужно сказать, что они претерпевают настоящий ренессанс — они не только стали вместительнее благодаря перманентному снижению стоимости на чипы, но и благодаря USB Type-C, который позволил делать устройства существенно компактнее. В среднем, если отбросить некоторые условности, заметно, что устройство, оснащенное стандартным и привычным USB-разъемом, проигрывает почти вдвое при той же емкости тому, что базируется на Type-C. Вот такая простая арифметика.

Все вышесказанное привело к тому, что огромный сегмент флеш-дисков буквально «взорвался» одновременно с активной интеграцией Type-C в мобильные устройства. Тут есть устройства на любой вкус и цвет. И их ассортимент постоянно растет. Почему так происходит, полагаю, понятно. Мобильные устройства, а если быть более конкретным — смартфоны — это уже самостоятельная вселенная, они самодостаточны, сформировался целый класс пользователей, для которых смартфон — это единственное вычислительное устройство. Перспективы этого рынка ошеломляющие, даже несмотря на то, что по прогнозам аналитиков из Strategy Analytics, 2020 год для мирового рынка смартфонов закончится не просто — его емкость может снизиться на 11%, а в штучном выражении — до 1,26 млрд единиц.

В этой истории особняком выделяется компания Kingston — своего рода эталон в области памяти. Не важно, что это — флешки или SSD, оперативная память или карты памяти. Именно «маниакальное» стремление к качеству продукции делает «Кингстон» «Кингстоном». Предлагаю пройтись по наиболее интересным моделям, которые относятся к обсуждаемой теме USB Type-C самым прямым образом.

Из жизни флешек

Начнем с флеш-накопителя DataTraveler MicroDuo 3C. Этот малыш, который, во-первых, стал одним из первых устройств на рынке с разъемом USB Type-C, а во-вторых, обосновался в списке хитов, — имеет очень интересное исполнение. Начнем с того, что DataTraveler microDuo 3C имеет двойной интерфейс: с одной стороны старый добрый полноразмер USB, с другой — USB Type-C. Насколько это удобно, полагаю, говорить не нужно — требуется перекинуть данные с ПК на смартфон? 2 минуты и все готово. Переносить можно много — в линейке производителя имеются модели DataTraveler MicroDuo 3C до 128 Гб включительно. Заявленная скорость передачи данных — до 100 Мбит/с для чтения и до 15 Мбит/с для записи.

Вообще, идея двойного интерфейса не нова, тот же Kingston ранее экспериментировал с DataTraveler microDuo 3.0, который был оснащен USB Type-A и USB 2.0 Micro-B (micro-USB).

Если заглянуть под капот, то можно обнаружить (мы не вскрывали, приводим данные третьих источников) контроллер Phison PS2307 и флеш-память Toshiba c ячейками TLC. Вот такой он, малец-удалец. Идем дальше.

DataTraveler Duo

Еще один интересный «дизайнерский» флеш-диск, но исполненный уже в несколько иной концепции — в формате двойного слайдера, и оснащенный двумя разъемами: USB-A и USB-C. То есть, никаких вечно теряющихся колпачков — сдвинул слайдер и получил доступ к необходимому разъему. Диски существуют в версиях 32/64 Гб, поддерживают ревизию USB 3.2 Gen 1.

Судя по спецификации, DataTraveler Duo — это бюджетный вариант флеш-диска с разъемами «о двух стандартах». Собственно, он и замыкает небольшую линейку двухразъемных флеш-дисков производителя. Далее пойдет речь исключительно об устройствах на Type-C.

Кстати, на DataTraveler Duo, как и на ряд другой продукции Kingston, распространяется 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.

DataTraveler 70

Как понятно из контекста, в отличие от ранее рассмотренных образцов, которые носят приставку «duo», Kingston DataTraveler 70 имеет только один интерфейс — USB Type-C. Аудитория для одностандартных флеш-дисков, подобных Kingston DataTraveler 70, огромная и увеличивается день ото дня — сегодня почти все современные лаптопы оснащены Type-C, а некоторые и вовсе отказались от других вариаций. Помните, как в далеком 2015-м Apple всколыхнула рынок, выпустив MacBook c USB Type-C? Всё бы ничего, но кроме этого разъема на борту ничего другого не имелось. Но, пошумели-пошумели, а потом обвыклись…

Возвращаясь к обозреваемому накопителю отметим, что DataTraveler70 выпускается с емкостью до 128 Гб, на продукт предоставляется 5-летняя гарантия и бесплатная поддержка Kingston.

DataTraveler 80

Замыкает линейку рассматриваемых устройств Kingston, оснащенных Type-C, флеш-диск, поддерживающий стандарт On the Go. Вообще, изначально USB On the Go, или просто OTG — это некий адаптер, который позволяет подключать к вашему смартфону периферийные устройства (клавиатура, мышь, контроллеры, жесткие диски и т. д.) на «лету». Этот переходник фактически превращает ваше устройство в компьютер. Интеграция On the Go в флеш-диск означает, что для работы со смартфоном ему не нужно каких-то дополнительных драйверов — подключили его к смартфону и можете переносить данные. Заявленные параметры таковы — 200 Мбит/с при чтении и 60 Мбит/с при записи.

DataTraveler 80 — премиальное устройство. Это видно и по дизайну — корпус достаточно прочный, чтобы повесить его на брелок и вспоминать о нем тогда, когда требуется воспользоваться его функционалом. Выпускается в вариантах 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, на устройство распространяется пятилетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка производителя.

Эпоха USB продолжается

Когда мы ранее вспоминали USB, которому стукнуло четверть века, мы намерено не говорили про эмоции, которые испытывали многие из нас, — оставили их «на вишенку». В те далекие годы, полагаю, многие испытывали схожие эмоции, впервые взяв в руки девайс с таким интерфейсом — от непонимания до недоверия. В эпоху, когда миром правил LPT (параллельный порт — Line Print Terminal), USB казался подарком более развитой инопланетной цивилизации, которая случайно оставила его «на обочине». Type-C, конечно, не вызывает таких эмоций, но подтверждает, что тренд, заданный USB, живет и видимо будет жить еще долго. Что касается Kingston, то компания не только реализует возможности Type-C в своей линейке, но и обогащает решения интересными конструкционными и дизайнерскими находками, при уже традиционных и характерных стандартах качества.