Секреты. Как ускорить Wi-Fi

Делимся с вами секретами усиления мощности домашнего Wi-Fi роутера и способами эффективного распределения ресурсов, чтобы их хватило на всех.

Весна и лето 2020 года войдут в историю развития широкополосного интернета в Казахстане как самая «горячая» пора по нагрузкам на домашние Wi-Fi сети. В период, когда все население оказалось в условиях самоизоляции, в некоторых регионах стремительно возросли требования к сетям Wi-Fi. Сотни тысяч людей, перешедшие на «домашний режим», продолжают работать «на удаленке», получают образование, делают покупки в интернет-магазинах, выходят на связь с друзьями и близкими, наконец, просто смотрят кино и играют в компьютерные игры. Все это создает гигантские нагрузки на домовые интернет-сети. В итоге скорость интернета значительно падает, а соединение теряет стабильность, ведь за подключение борется масса устройств.

Делимся с вами секретами усиления мощности домашнего Wi-Fi роутера и способами эффективного распределения ресурсов, чтобы их хватило на всех.

Но прежде, чем перейти к «фишкам» по ускорению роутера, следует обратить внимание на то, как он расположен в вашей квартире или доме. Оптимально, если роутер располагается в центре квартиры: так сигнал будет распределяться более равномерно и комфортно для всех пользователей беспроводной сети. Значительно ухудшают радиосигнал бетонные стены, массивные перегородки, и даже картины с коврами на стенах. Для роутера важно найти место в помещении так, чтобы на пути распространения сигнала не было никаких массивных препятствий, или свести такие препятствия к минимуму.

Секрет первый

Установка двухдиапозонного Wi-Fi роутера с прошитой частотой 5 ГГц. Этот маршрутизатор, работающий на частоте 5/2,4 ГГц (стандарт b/g/n/ac) — очень эффективное решение при большой нагрузке на сеть.

Роутер с частотой 5 ГГц обладает великолепной пропускной способностью, до 160 Мбит/с. Как следствие, он может просто «выстреливать» гигабитные скорости, теоретически даже 7 Гбит/с. Также эти роутеры поддерживают технологию MIMO. MIMO делит сигнал Wi-Fi на восемь пространственных потоков. А на частоте 2,4 ГГц таких потоков всего три.

Приятная «плюшка» многих роутеров с 5 ГГц — наличие в них технологии Beamforming. Эта технология позволяет роутеру определять нахождение гаджета в доме, который подключен к «раздатке», и направлять сигнал прямо на него. На выходе мы имеем прекрасное и ровное соединение без потери сети.

Секрет второй

Соседи. Точнее, снятие «накладок», которые образуются с точками Wi-Fi соседей. Запуск роутера с частотой 5 ГГц автоматом, как говорится, даст вам возможность быть на частоте с массой свободных каналов. Если с такой настройкой возникли трудности, то вам необходимо найти наименее загруженный канал в диапазоне 2,4 ГГц и настроить роутер на нем. Для такой процедуры будет нужен сканер сетей Wi-Fi. Используйте специальную утилиту для смартфонов Wifi Analyzer или, для пользователей Windows, установите WifiInfoView. У компьютеров на операционке MAC имеется своя встроенная утилита для сканирования сетей.

Обратите внимание на то, что старые мобильные телефоны, СВЧ-печки и все устройства с Bluetooth, к нашему неудобству, тоже имеют частоту 2,4 ГГц. Поэтому, чтобы избежать дискомфорта в работе, роутер необходимо убрать подальше от них. И, конечно, рассказать всем остальным пользователям домашней сети про подобную особенность техники.

Секрет третий

Усилители сигнала. Помимо усиления сигнала Wi-Fi, можно увеличить его радиус. Для этого обычно используется несколько устройств. Их задача — принять сигнал от роутера и передать его дальше. Называются они репитеры и внешние точки доступа. Репитер работает как ретранслятор сигнала и, по принципу своей работы, он относится к Wi-Fi устройствам. Репитер монтируется, например, в соседнем от роутера помещении, принимает сигнал от роутера и передает его дальше. Репитер легко может расширить зону приема сигнала на 15-20 метров.

Репитеры могут стать отличным решением, когда в некоторых частях квартиры возникают трудности с приемом сети. Стоят они недорого и работают от обычной домашней розетки.

Более инновационный вариант репитера — это внешняя точка доступа, или Wi-Fi антенна. Очень эффективное решение для большой квартиры или коттеджа. Антенну можно установить или внутри дома, или, к примеру, на крыше. Внешняя точка доступа обеспечит вам Wi-Fi покрытие в радиусе до 100 метров.

Как вариант расширения зоны Wi-Fi — настройка системы Mesh, которая состоит из нескольких специализированных блоков. В этой сети каждый узел является одновременно и маршрутизатором, и репитером. Все устройства, объединенные в сеть Mesh, могут «коннектиться» между собой в неограниченном количестве и в любой последовательности.

Секрет четвертый

Как ни странно будет для большинства пользователей, но следующее спасение — это сетевое хранилище. Или просто NAS (Network Attached Storage).

В критической ситуации «домашнего сидения», может быть незаменимой вещью. Когда, например, ваша семья смотрит много сериалов и фильмов. Просмотр видео высокого качества создает большие нагрузки на Wi-Fi, поэтому разумнее будет перенести кино, сериалы и мультики в локальную сеть.

NAS будет просто незаменим, чтобы насладиться качественным видео, не мешая другим пользователям. Кроме того, на NAS можно создать свой медиасервер, на котором можно хранить личную фильмотеку. Удобно то, что коллекция кино будет доступна с любого зарегистрированного гаджета.

NAS позволит организовать сетевую инфраструктуру хранения и копирования данных, благодаря чему вы сможете сделать каталоги фото, видео, аудио и других файлов с подключенных устройств. Самое классное — то, что к ним можно предоставить общий доступ.

Есть роутеры, которые можно напрямую подсоединить к жесткому диску для организации NAS. То есть ваш роутер сможет «крутить» кино в локальную сеть по выделенному каналу, никак не затрагивая общую сеть.

Секрет пятый

Для самых продвинутых. Wi-Fi 6!

Технология Wi-Fi 6, или 802.11ах, поддерживает возможность разделения и повторного использования частот. В ней каналы «дробятся» на подканалы, благодаря чему к сети может подключаться большое количество устройств. При этом потеря скорости будет почти неощутима.

Этот инновационный стандарт обеспечивает пропускную способность в 9-16 Гбит/c, что в полтора раза быстрее Wi-Fi 802.11ас, чья скорость 7-11 Гбит в секунду.

При этом он прекрасно уживается с предыдущими стандартами, то есть все устройства Wi-Fi могут работать с роутером Wi-Fi 6. Правда, их скорость останется штатной.

Wi-Fi 6 так круто повышает скорость передачи и феерично распределяет ресурсы, что все пользователи, подключенные к одной сети, могут смотреть видео в формате 4К. В казахстанских магазинах уже можно найти роутеры с поддержкой такой технологии.

Есть, правда, одно жирное «НО». Оценить всю эту скоростную крутизну можно лишь при приобретении гаджета с поддержкой Wi-Fi 6. Эта технология «прошита» в дорогих смартфонах — таких, как Iphone 11, Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S20 и Xiaomi Mi 10. К сожалению, на многих ноутбуках, смартфонах и планшетах, поставляемых в страны постсоветского пространства, эта функция блокирована. Сертификация проходит в каждой стране отдельно.

Секрет шестой

Все 5 предыдущих секретов вы с легкостью реализуете, обратившись в компанию RUBA. RUBA — это широкий ассортимент решений для организации сети Wi-Fi любого уровня сложности, дома или в офисе.

Будьте здоровы и не теряйте скоростей!