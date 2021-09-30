56 млрд за Кселл

После объявления о продаже Казахтелекомом 24% пакета акций Кселл на Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли рекордные торги по эмитенту.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Казахтелеком намеревается продать 24% своих акций Кселл. В качестве покупателя, как сообщают осведомленные источники, выступает группа компаний, близкая к Jusan Bank.

На 1 июля 2021 года доля Казахтелекома в акционерном капитале Кселл составляла 75%, 7,06% акций — у АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Оставшаяся доля в 17,94% акций распределена среди миноритарных акционеров.

28 сентября появились косвенные данные, подтверждающие информацию о сделке. К примеру, объем сделок по акциям эмитента на KASE достиг абсолютного рекорда — более 5 млрд тенге. Немногим меньше получилось по итогам 29 сентября — около 4,7 млрд тенге.

Напомним, что в июне текущего года оператор осуществил делистинг ГДР на Лондонской фондовой бирже и AIX (Astana International Exchange), консолидировав их исключительно на KASE. Тогда это решение объяснялось небольшим объемом сделок на LSE и AIX.

Тем не менее, динамика акций резко ухудшилась после делистинга: с конца июня бумага Кселл снизилась почти вдвое — до 1300 тенге. Детали на графике.

Напомним, что договор о приобретении 75% голосующих акций АО «Кселл» между Казахтелеком, Telia Company и Fintur Holdings BV подписан в декабре 2018 года. В рамках сделки оператор приобрел 24% акций Кселл у Telia Company и 51% акций у Fintur Holdings BV, соответственно.

По итогам I полугодия 2021 года совокупные активы Кселл достигли 195,1 млрд тенге, а чистая прибыль оператора составила 15,6 млрд тенге. Капитализация компании на текущий момент составляет 230,4 млрд тенге ($541,27 млн).

Ранее Jusan Bank объявил о создании виртуального мобильного оператора Jysan Mobile в сети Tele2/ALTEL (сделка по приобретению Tele2 была закрыта Казахтелекомом в 2019 году).

Сегодня, 30 сентября, Казахтелеком официально объявил, что совет директоров компании принял решение о реализации 24% акций, что, по мнению менеджмента, создаст дополнительные предпосылки для повышения акционерной стоимости за счет монетизации 24% пакета акций Кселл. Способом реализации выбрана продажа широкому кругу инвесторов на открытых торгах на KASE. Информация подтвердилась 56-миллиардным объемом торгов по ценной бумаге Кселл утром 30 сентября.

UPD. Jusan Bank подтвердил покупку акций Kcell.