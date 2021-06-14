Кселл объявил о делистинге своих ГДР

Речь идет о Лондонской фондовой бирже и Astana International Exchange.

Акционерное общество «Кселл» объявляет, что депозитарное соглашение между Deutsche Bank Trust Company Americas, выступающего в качестве депозитария ГДР, и компанией, а также программа ГДР были прекращены 12 июня 2021 года. Данное уведомление следует из уведомления компании от 14 апреля 2021 года о подаче 13 апреля 2021 года 60-дневного уведомления депозитарию о прекращении депозитарного договора.

В продолжение уведомления компании от 13 мая 2021 в отношении подачи уведомлений в управление по финансовому регулированию и контролю о прекращении стандартного листинга ГДР в официальном списке и в Лондонскую фондовую биржу о прекращении допуска ГДР к торгам на основном рынке. Компания объявляет, что делистинг с ЛФБ вступил в силу в 8.00 утра (по времени Лондона) 14 июня 2021 года.

В продолжение уведомления компании от того же дня в отношении подачи заявления о делистинге ГДР из официального списка, а также прекращения их доступа к торгам на Astana International Exchange, компания также объявляет, что делистинг с AIX вступил в силу в 13:00 (по времени Алматы) 14 июня 2021 года.