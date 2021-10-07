Кто еще купил Кселл?

Крупным акционером казахстанского мобильного оператора стала компания, «прописанная» в Люксембурге.

Казахстанской фондовой бирже предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО «Кселл» по состоянию на 5 октября 2021 года. Согласно этим данным, общее количество объявленных простых акций компании составляет 200 000 000 штук.

Интересно, что среди акционеров появился новый владелец. Им стала компания Pioneer Technologies S.A.R.L — она приобрела 14,87% акций Кселл. Таким образом, акционерами, владеющими акциями АО «Кселл» в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций, являются:

— АО «Казахтелеком», 102 000 000 акций, 51%

— PIONEER TECHNOLOGIES S.A R.L., 29 745 215 акций, 14,87%

— АО «First Heartland Jusan Bank», 18 167 753, 9,08%

— АО «Единый накопительный пенсионный фонд», 14 123 242 акций, 7,06%.

В сообщении оператора говорится, что изменение состава акционеров произошло 4 октября 2021 года. Напомним, ранее Jusan Bank приобрел на Казахстанской фондовой бирже (KASE) неконтрольный пакет акций АО «Кселл».

О новом зарубежном акционере информации мало. В качестве юридического адреса значится rue Goethe 5, L-1637, Люксембург. По некоторым данным, компания была основана (или информация о ней появилась в открытых источниках) лишь в середине февраля текущего года. Капитал составляет порядка 12 000,00 евро, а учредителями значатся Кристиан Бурнер (Christian Boerner, Вена) и Гийом Мюллер (Guillaume Muller, Люксембург).