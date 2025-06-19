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3,2 трлн тг. — объемы электронной торговли в РК в 2024 г.

    Запущено информационное взаимодействие в рамках транспортного контроля на внешней границе ЕАЭС

    До конца 2025 года к начатому информационному обмену планируют подключиться Казахстан и Кыргызстан.

    19 июня 2025 13:06, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество, Соседи

    Беларусь и Россия завершили отладку технологического взаимодействия и доработали национальные сегменты по общему процессу № 46 «Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза». Это позволило им приступить к полноформатному информационному обмену. Общий процесс № 46 является частью интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Союза. Его внедрение призвано повысить эффективность контроля, осуществляемого национальными уполномоченными органами при въезде грузового автотранспорта в ЕАЭС.

    В ходе подготовки к запуску процесса уполномоченные органы Беларуси и России осуществили более 800 транзакций, содержащих консолидированные сведения о результатах транспортного (автомобильного) контроля. До конца 2025 года к начатому информационному обмену планируют подключиться Казахстан и Кыргызстан.

    Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев подчеркнул: «Полноценная реализация общего процесса № 46 обеспечит уполномоченным органам оперативный доступ к результатам проведения транспортного контроля на внешней границе Союза в ходе перемещения транспорта по территории государств-членов, включая информацию об оплате сборов, штрафов и устранении нарушений. Это в итоге положительно скажется на качестве и безопасности перевозочного процесса».

    Армения не участвует в реализации общего процесса № 46 в связи с внесением соответствующих изменений в Договор о ЕАЭС.

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